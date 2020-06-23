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Em Itacibá

Polícia Militar prende grupo com armas e moto roubada em Cariacica

Entre os suspeitos, está um adolescente de 16 anos que, de acordo com a Polícia Militar, já havia sido preso horas antes com uma metralhadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 12:48

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 12:48

  • Do G1 ES

Armas, munição e moto recuperadas pela Polícia com grupo detido em Cariacica
Armas, munição e moto recuperadas pela Polícia com grupo detido em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Três pessoas, incluindo um adolescente de 16 anos, foram detidas na noite desta segunda-feira (22) na Rodovia José Sette, em Itacibá, em Cariacica. Com elas, a Polícia Militar encontrou dois revólveres de calibre 38 e munições.
Polícia prende grupo com armas e moto roubada em Cariacica
De acordo com PM, o suspeito menor de idade já havia sido detido horas mais cedo com uma metralhadora, mas foi liberado na delegacia. Os outros dois detidos têm 19 e 29 anos.

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A equipe de policiais militares chegou aos suspeitos após receber uma denúncia de que homens armados estariam no bairro. Uma moto roubada, utilizada pelos suspeitos, também foi recuperada.
Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, que no momento funciona em Cobilândia, em Vila Velha, enquanto sua sede passa por uma reforma.

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