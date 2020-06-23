Polícia Militar prende grupo com armas e moto roubada em Cariacica

Três pessoas, incluindo um adolescente de 16 anos, foram detidas na noite desta segunda-feira (22) na Rodovia José Sette, em Itacibá, em Cariacica. Com elas, a Polícia Militar encontrou dois revólveres de calibre 38 e munições.
Polícia prende grupo com armas e moto roubada em Cariacica
De acordo com PM, o suspeito menor de idade já havia sido detido horas mais cedo com uma metralhadora, mas foi liberado na delegacia. Os outros dois detidos têm 19 e 29 anos.
A equipe de policiais militares chegou aos suspeitos após receber uma denúncia de que homens armados estariam no bairro. Uma moto roubada, utilizada pelos suspeitos, também foi recuperada.
Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, que no momento funciona em Cobilândia, em Vila Velha, enquanto sua sede passa por uma reforma.