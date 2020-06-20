Polícia Civil

Operação policial desmonta laboratório do tráfico em Vila Velha

Casa alugada no bairro Praia dos Recifes era usada para preparar drogas que abasteciam bairros de Cariacica. Houve troca de tiros e os criminosos fugiram
Redação de A Gazeta

20 jun 2020 às 17:27

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 17:27

Polícia apreendeu mais de 200 kg de droga em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil realizou na noite da última sexta-feira (19) uma operação que desarticulou um laboratório para o refinamento de drogas no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha. Em uma casa alugada, os policiais encontraram mais de 200 kg de entorpecentes, munições, camisas da Polícia Civil e equipamentos para o manuseio do material.
Durante a ação policial, houve troca de tiros entre criminosos e policiais. Os suspeitos fizeram vários disparos e conseguiram fugir. As investigações apontam que a casa, alugada há sete meses, foi preparada para funcionar como laboratório do tráfico. No local eram preparadas as drogas que abasteciam o município de Cariacica, em especial a região de Flexal I e Flexal II.
Um inquérito policial foi instaurado e os criminosos já identificados serão indiciados. No total, a polícia encontrou no interior da residência 200 kg de maconha, 5,5 kg de cocaína, 2.070 pinos de cocaína, 1.695 munições de vários calibres, 13 carregadores de pistola, uma luneta, quatro balanças de precisão, quatro camisas da PC, capas de coletes, além de outros materiais para manuseio, embalagem e corte da droga.

