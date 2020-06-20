Após ação de criminosos, família faz vaquinha para comprar novo caminhão

O caminhão-baú foi incendiado no Bairro São Cristovão na madrugada desta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o drama de ver o instrumento de trabalho e sustento ser destruído em minutos, a família de Ernandes Ferreira Barreto, proprietário do caminhão-baú que foi incendiado por criminosos na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro São Cristóvão, em Vitória, está arrecadando doações por meio de uma vaquinha na internet para a compra de um novo.

O veículo ficava com Manoel Ferreira Barreto, irmão de Ernandes, e era usado como ferramenta de trabalho em uma transportadora de alimentos. O caminhão estava estacionado em frente ao prédio de Manoel na madrugada em que foi queimado e tinha, em média, R$ 1.000 em mercadorias que deveriam ser entregues no dia seguinte. O incêndio começou por volta das 4h e deixou o veículo completamente destruído.

O incêndio começou por volta das 4h e deixou o veículo totalmente destruído Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A vaquinha começou nesta sexta-feira (19) e foi organizada por Bárbara Demuner Barreto, nora de Manoel. A intenção é arrecadar R$ 20 mil para dar de entrada em um novo caminhão-baú, para que as entregas com a transportadora voltem a acontecer. As doações podem ser feitas também pelo Picpay de Ernandes ou depósito em conta.

A campanha está sendo divulgada por amigos e conhecidos do bairro São Cristovão e demais bairros da Grande Vitória. A cantora Preta Gil doou e também compartilhou a vaquinha em sua conta no Instagram, pedindo para que seus fãs possam ajudar. Preta tem mais de 8 milhões de seguidores na rede social.

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PARA DOAR À FAMÍLIA

Vaquinha: https://vaka.me/1138663?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=1138663&utm_source=social-shares

Picpay: @ernandes.ferreira.barreto

Banestes: Conta: 2816810-2 / Ag: 276 | Ernandes Barreto

O CRIME

A Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp) divulgou, ainda na tarde de sexta-feira (19), a identidade do suspeito dos ataques, entre eles atear fogo no caminhão e em um carro. Luan Vera é apontado como líder do tráfico no bairro Tabuazeiro e teria dado a ordem do toque de recolher na região, na noite de quinta-feira (18). Também segundo a Sesp, Luan estaria envolvido em outros ataques realizados em morros de Vitória. Ele está foragido do sistema prisional.