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Trânsito

Caminhão quebrado trava trânsito na Rodovia Norte Sul, na Serra

Agentes da Guarda Municipal desviam trânsito para a BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 18:42

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 18:42

Um caminhão quebrado no início da noite desta sexta-feira (19) gera grande lentidão no trânsito na Rodovia Norte Sul, na Serra. De acordo com informações da Guarda Municipal e relatos de motoristas à Rádio CBN Vitória, o veículo ocupa duas faixas no sentido Capital, na altura do Condomínio Rossi. 
Alguns motoristas chegaram a tentar desviar do congestionamento passando por cima da calçada. Agentes da Guarda Municipal estão no local e desviam o trânsito orientando motoristas a pegarem a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes que dá acesso à BR 101.

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