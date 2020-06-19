Caminhão quebrado trava trânsito na Rodovia Norte Sul, na Serra

Um caminhão quebrado no início da noite desta sexta-feira (19) gera grande lentidão no trânsito na Rodovia Norte Sul, na Serra. De acordo com informações da Guarda Municipal e relatos de motoristas à Rádio CBN Vitória, o veículo ocupa duas faixas no sentido Capital, na altura do Condomínio Rossi.
Alguns motoristas chegaram a tentar desviar do congestionamento passando por cima da calçada. Agentes da Guarda Municipal estão no local e desviam o trânsito orientando motoristas a pegarem a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes que dá acesso à BR 101.