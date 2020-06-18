Carro capota na Curva do Saldanha, em Vitória

Carro capota na Curva do Saldanha Crédito: Leitor | WhatsApp

Um carro modelo Chevrolet Astra na cor vinho capotou na tarde desta quinta-feira (18), na Curva do Saldanha, em Vitória. O motorista teve apenas ferimentos leves. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.

De acordo com informações da Guarda Municipal, após o acidente o trânsito foi prejudicado no sentido Centro X Bento Ferreira.