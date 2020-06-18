Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Carro capota na Curva do Saldanha, em Vitória

Segundo informações da Guarda Municipal, motorista teve apenas ferimentos leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 17:07

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 17:07

Carro capota na Curva do Saldanha Crédito: Leitor | WhatsApp
Um carro modelo Chevrolet Astra na cor vinho capotou na tarde desta quinta-feira (18), na Curva do Saldanha, em Vitória. O motorista teve apenas ferimentos leves. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.
De acordo com informações da Guarda Municipal,  após o acidente o trânsito foi prejudicado no sentido Centro X Bento Ferreira.
Por volta das 17h30, o veículo foi retirado do local. Equipes estão na via realizando a limpeza do óleo que se espalhou após o acidente.  Não é registrada retenção no trânsito. 

Veja Também

Protesto de rodoviários em Vitória deixa trânsito lento na Beira Mar

Carro capota e atinge dois postes na BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados