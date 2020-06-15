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Carro capota e atinge dois postes na BR 101 na Serra

Apesar dos danos, o motorista não ficou ferido. De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, ele não quis fazer o teste do bafômetro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 08:27

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 08:27

Carro de passeio ficou destruído após capotar e bater em postes na BR 101, na Serra. Motorista não se feriu
Carro de passeio após capotar e bater em postes na BR 101, na Serra. Motorista não se feriu Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um carro ficou praticamente destruído após um acidente na BR 101, na Serra, na noite deste domingo (14). Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, capotou, bateu em dois postes e uma placa, e parou no canteiro central. Apesar dos danos causados no veículo, o condutor não se feriu.
A colisão aconteceu por volta das 19h deste domingo (14). A batida foi tão forte que o eixo traseiro do carro se soltou. Várias partes do veículo e da sinalização que foi atingida ficaram espalhadas pela pista e pelo canteiro.
Carro de passeio ficou destruído após capotar e bater em postes na BR 101, na Serra. Motorista não se feriu
Carro de passeio ficou destruído após capotar e bater em postes na BR 101, na Serra. Motorista não se feriu Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O motorista não se feriu e recebeu atendimento médico no local por uma ambulância da concessionária responsável pela rodovia. Ele não quis gravar entrevista. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, policiais que atenderam a ocorrência disseram que o condutor não quis fazer o teste do bafômetro e, após receber o atendimento da equipe médica, foi liberado.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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