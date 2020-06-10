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Tragédia

Tragédia que matou família na BR 101, na Serra, completa um ano

As vítimas estavam a caminho de casa, em Viana, quando foram atingidas por um bloco de concreto que se soltou de uma carreta.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:43

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:43

Imagens da família que morreu em um acidente na BR 101 na Serra
Imagens da família que morreu em um acidente na BR 101 na Serra Crédito: Arte A Gazeta | Adriana Rios
Há um ano o Espírito Santo ficou de luto pela morte de uma família inteira que voltava de uma viagem pelo Nordeste quando o carro em que estava foi atingido por um bloco de concreto que caiu de uma carreta. As vítimas estavam a caminho de casa, em Viana, quando foram surpreendidas, na BR 101, na Serra. Após 12 meses do caso, a reportagem de A Gazeta relembrou o grave acidente e apurou a atual situação dos envolvidos. 
As vítimas voltavam de uma viagem que fizeram ao Nordeste do Brasil, por volta das 23 horas de 10 de junho de 2019,  quando a carreta - que vinha no sentido contrário, não conseguiu fazer a curva e tombou. Um bloco de granito deslizou na pista até atingir o veículo da família. Morreram na hora Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos e o filho do casal Lucca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses. O segundo filho do casal, o estudante Gabriel Martins, de 11 anos, foi socorrido e morreu uma semana depois. 
Na carreta, vários erros foram apontados pela polícia, na época: comprimidos de rebite - remédio utilizado por caminhoneiros para tirar o sono - foram encontrados dentro do veículo, a carreta não tinha autorização para o transporte de granito, a nota fiscal da carga estava irregular e o motorista seguia em alta velocidade.
Na ocasião, foi pedida a prisão do motorista da carreta, Rodrigo Girard Supelete - que foi detido, e de Emmanuel Bersacola de Assis Costa, dono da carreta - que não foi localizado. Hoje, os dois são réus no caso, segundo consta no processo. Porém, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), apenas Rodrigo está detido, no Centro de Detenção Provisória II de Viana.
Na época, o delegado Maurício Gonçalves da Rocha, da Delegacia de Delitos de Trânsito, afirmou que o Emmanuel seria responsabilizado porque havia irregularidades no caminhão e porque ele deu fuga e cobertura para Rodrigo se livrar da ação policial, dificultando o trabalho de investigação. Na ocasião, o empresário era investigado como co-autor do crime de trânsito - que resultou nas mortes, fundamentado pelo dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado e não se importa com as consequências do seu ato.
Sobre Emmanuel, a Sejus afirma que o nome dele não consta no sistema da Secretaria. Também não há, atualmente, mandados de prisão em aberto em nome do empresário, de acordo com o Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Procurada para explicar como está o processo de Emmanuel e a situação atual dele, o Tribunal de Justiça informou que a Ação Penal tramita na 3ª Vara Criminal da Serra e que há um Habeas Corpus que tramita na 1ª Câmara Criminal. O TJ confirmou, ainda, que há uma audiência de instrução marcada para o próximo dia 24 de junho e que a atual situação do empresário deve ser verificada com a Sejus.
A reportagem tentou contato com os advogados dos réus pelos telefones que teve acesso, mas em alguns números não houve retorno e, em outros, a ligação não completou. O espaço está aberto caso a defesa deseje se pronunciar sobre o assunto e a matéria será atualizada caso haja esse contato.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS DO ACIDENTE

Família morta em acidente voltava de viagem de férias
Família morta em acidente voltava de viagem de férias Crédito: Redes sociais
De acordo com parentes, o casal se conheceu quando começou a trabalhar em um parque aquático em Guarapari.  Eles trabalhavam juntos e começaram a namorar, até que se casaram. 
A família  estava viajando pelo Nordeste desde o dia 1° de junho de 2019. O casal fez contato com familiares um dia antes da morte (9), dizendo que estava voltando para casa. A última postagem de Danielli em uma rede social também foi feita no domingo, com a localização de Praia de Japaratinga, em Alagoas. Segundo um irmão de Danielli, a viagem ao Nordeste era um sonho dela.
- Ozineto Francisco Rodrigues, 38 anos, técnico de celular. Tinha uma loja de celulares em Canaã, Viana, onde a família morava. Ele é de Vila Velha, mas foi para Viana quando se casou.
- Danielli Martins, 34 anos, corretora de seguros.
- Lucca Martins Rodrigues, 1 ano e 4 meses, filho do casal.
- Gabriel Martins Rodrigues, 11 anos, era estudante e filho mais velho do casal. Ele foi o único socorrido com vida, ficou internado em estado grave e morreu uma semana depois.

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