Mortes na BR 101: empresário dono de carreta continua foragido

A defesa de Emmanuel declarou na quinta-feira (13) passada que o empresário se entregaria naquele dia, mas ele segue foragido. Questionada pelo, a Polícia Civil informou, por meio daque até o momento o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. A reportagem tenta contato com o advogado Hocilon Rios que faz a defesa de Emmanuel, mas as ligações não são atendidas.