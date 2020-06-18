Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em frente à prefeitura

Protesto de rodoviários em Vitória deixa trânsito lento na Beira Mar

Os trabalhadores alegam que estão sofrendo com atrasos constantes de salários e pedem que a prefeitura ajude a pagar os custos das empresas do transporte municipal, que tiveram uma queda brusca na arrecadação devido ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 11:31

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 11:31

Protesto dos rodoviários deixa trânsito lento em frente à prefeitura de Vitória
Protesto dos rodoviários deixa trânsito lento em frente à prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução/ Internauta
Um grupo de rodoviários da empresa Tabuazeiro realizou um protesto em frente à Prefeitura de Vitória, deixando o trânsito lento nos dois sentidos da Avenida Beira-Mar na manhã desta quinta-feira (18). Atualização: De acordo com a Guarda Municipal, a manifestação chegou ao fim por volta das 15h40.
Os trabalhadores alegavam que estão sofrendo com atrasos constantes de salários e pedem que a prefeitura ajude a pagar os custos das empresas do transporte municipal, que tiveram uma queda brusca na arrecadação devido à pandemia do novo coronavírus.  Devido a esses problemas, os rodoviários chegaram a entrar em greve na Capital, mas o movimento terminou após decisões desfavoráveis na Justiça.
Um projeto de lei que institui um regime emergencial de operação e custeio do transporte público coletivo em Vitória foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, mas não houve sanção nem veto por parte da prefeitura. A Câmara, então, promulgou a lei, que foi publicada nessa quarta-feira (17).
O grupo de manifestantes parou ônibus em duas faixas no sentido Centro de Vitória e outra no sentido Praia do Canto. O trânsito já apresenta lentidão nos dois sentidos.
Por nota, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou "que estuda, junto a outras secretarias, medidas de auxílio às empresas. Destaca, ainda, que já repassou, como antecipação de crédito, meio milhão de reais relativo aos vales-transporte dos servidores e buscará, ainda, em conjunto com as empresas e representantes dos funcionários uma solução".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados