Protesto de rodoviários em Vitória deixa trânsito lento na Beira Mar

Protesto dos rodoviários deixa trânsito lento em frente à prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução/ Internauta

Atualização: De acordo com a Guarda Municipal, a manifestação chegou ao fim por volta das 15h40. Um grupo de rodoviários da empresa Tabuazeiro realizou um protesto em frente à Prefeitura de Vitória , deixando o trânsito lento nos dois sentidos da Avenida Beira-Mar na manhã desta quinta-feira (18).De acordo com a Guarda Municipal, a manifestação chegou ao fim por volta das 15h40.

Os trabalhadores alegavam que estão sofrendo com atrasos constantes de salários e pedem que a prefeitura ajude a pagar os custos das empresas do transporte municipal, que tiveram uma queda brusca na arrecadação devido à pandemia do novo coronavírus . Devido a esses problemas, os rodoviários chegaram a entrar em greve na Capital, mas o movimento terminou após decisões desfavoráveis na Justiça

Um projeto de lei que institui um regime emergencial de operação e custeio do transporte público coletivo em Vitória foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, mas não houve sanção nem veto por parte da prefeitura. A Câmara, então, promulgou a lei, que foi publicada nessa quarta-feira (17).

O grupo de manifestantes parou ônibus em duas faixas no sentido Centro de Vitória e outra no sentido Praia do Canto. O trânsito já apresenta lentidão nos dois sentidos.