Suspeito de atear fogo em veículo durante ataques em Vitória é preso

Suspeito de ataque à ônibus em Vitória foi preso nesta sexta-feira (19) Crédito: Divulgação/Sesp

A polícia vai ficar por prazo indeterminado no morro até prender esses indivíduos. Nós iremos caçar esses indivíduos, disse o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus.

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ATAQUES

Segundo moradores, momentos antes, eles ouviram uma movimentação estranha na rua, com carros passando em alta velocidade.

No dia anterior, em Tabuazeiro, criminosos impuseram um toque de recolher no comércio. Para a polícia, todos os ataques têm ligação.

Não teria outro motivo para colocar fogo em caminhão de madrugada. Pessoa de bem não confronta polícia, não coloca fogo e caminhão, não manda comércio fechar a porta. [....] Isso é orquestrado por pessoas de diversos escalonamento dentro de um modalidade criminosa. O crime mesmo determina que menores façam isso, para que não sejam presos, disse o secretário estadual de Segurança, coronel Alexandre Ramalho.

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OUTRO SUSPEITO IDENTIFICADO

Também segundo a Sesp, Luan estaria envolvido em outros ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão, entre outros. Além disso, ele está foragido do sistema prisional.

Luan Gomes é suspeito de coordenar outros ataques em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp

Um caminhão baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta (19) Crédito: Kaique Dias