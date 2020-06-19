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Morro do Macaco

Suspeito de atear fogo em veículo durante ataques em Vitória é preso

De acordo com a Polícia Militar, Marcos Luiz Pereira Júnior é o responsável por atear fogo em ônibus na rodovia Serafim Derenzi, na manhã desta sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 20:55

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 20:55

Suspeito de ataque à ônibus em Vitória foi preso nesta sexta-feira (19) Crédito: Divulgação/Sesp
Um suspeito de atear fogo em um ônibus na rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (19), foi preso. Segundo a polícia, a prisão de Marcos Luiz Pereira Júnior aconteceu durante uma operação conjunta da equipe de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, no Morro do Macaco.
Para a polícia, a sequência de ataques tem relação com a morte de um suspeito de 19 anos, no Morro do Macaco, na noite de quarta-feira (17). Desde então, o policiamento na região está sendo reforçado.
A polícia vai ficar por prazo indeterminado no morro até prender esses indivíduos. Nós iremos caçar esses indivíduos, disse o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus.

ATAQUES

O incêndio do ônibus foi um dos ataques registrados na capital nesta sexta-feira (19). Antes, ainda de madrugada, um caminhão, que pertencia a um morador do bairro e transportava laticínios, foi totalmente destruído, assim como um carro que estava estacionado na frente dele.
Segundo moradores, momentos antes, eles ouviram uma movimentação estranha na rua, com carros passando em alta velocidade.

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No dia anterior, em Tabuazeiro, criminosos impuseram um toque de recolher no comércio. Para a polícia, todos os ataques têm ligação.
Não teria outro motivo para colocar fogo em caminhão de madrugada. Pessoa de bem não confronta polícia, não coloca fogo e caminhão, não manda comércio fechar a porta. [....] Isso é orquestrado por pessoas de diversos escalonamento dentro de um modalidade criminosa. O crime mesmo determina que menores façam isso, para que não sejam presos, disse o secretário estadual de Segurança, coronel Alexandre Ramalho.

OUTRO SUSPEITO IDENTIFICADO

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Sesp) divulgou que Luan Gomes Faria, apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Tabuazeiro, em Vitória, é o responsável pelo toque de recolher na região, além de ser o mandante do ataque a um carro e um caminhão na madrugada desta sexta-feira (19).
Também segundo a Sesp, Luan estaria envolvido em outros ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão, entre outros. Além disso, ele está foragido do sistema prisional.
Luan Gomes é suspeito de coordenar outros ataques na região do Morro do Macaco
Luan Gomes é suspeito de coordenar outros ataques em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Um caminhão baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta (19)
Um caminhão baú e um veículo de passeio foram incendiados no bairro São Cristóvão, em Vitória, na madrugada desta sexta (19) Crédito: Kaique Dias
*Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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