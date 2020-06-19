Militares retiram bandeira vermelha do alto do Morro do Macaco

De acordo com um post do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) no Instagram, a bandeira vermelha teria sido colocada por criminosos ligados ao tráfico de drogas, que "insistem em desafiar as autoridades e em ameaçar a sociedade com ações delituosas gravíssimas" na região.

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O autor do post ainda diz que o objeto foi visto durante patrulhamento aéreo nesta manhã (19) pelo Harpia 08, em um local de difícil acesso no morro. "Prontamente e com a devida segurança, nosso Operador Aerotático desembarcou e retirou o objeto", informou.