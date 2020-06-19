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Após confronto com a PM

Militares retiram bandeira vermelha do alto do Morro do Macaco

Objeto, que teria sido hasteado por homens ligados ao tráfico, foi visualizado na manhã desta sexta-feira (19) por militares que faziam patrulhamento aéreo no helicóptero Harpia 08
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 15:56

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 15:56

Militares retiram bandeira vermelha do Morro do Macaco
Militares retiram bandeira vermelha do Morro do Macaco Crédito: Instagram @notaer.es | Reprodução
Após confronto com policiais militares na noite desta quarta-feira (17) no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, que resultou na morte de um dos envolvidos no tiroteio, suspeitos hastearam uma bandeira vermelha no alto do Morro do Macaco.
De acordo com um post do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) no Instagram, a bandeira vermelha teria sido colocada por criminosos ligados ao tráfico de drogas, que "insistem em desafiar as autoridades e em ameaçar a sociedade com ações delituosas gravíssimas" na região.
O autor do post ainda diz que o objeto foi visto durante patrulhamento aéreo nesta manhã (19) pelo Harpia 08, em um local de difícil acesso no morro. "Prontamente e com a devida segurança, nosso Operador Aerotático desembarcou e retirou o objeto", informou.
Questionada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) alegou que não existe imposição do tráfico de drogas no Espírito Santo, e que a mesma situação já ocorreu anteriormente no Bairro da Penha, quando uma bandeira também foi retirada pela Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp).

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