Crimes em Andorinhas e Itararé deixam um morto e três feridos

Viatura da PM atingida durante operação nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação | PMES

Após um adolescente ter sido morto, durante a madrugada desta quinta-feira (25), em Andorinhas, duas pessoas foram baleadas em Itararé, e outra, que entrou em confronto com a Polícia Militar em Andorinhas, também ficou ferida. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , Alexandre Ramalho lamentou os crimes e os associou à guerra do tráfico na região do Bairro da Penha . De acordo com a autoridade, a PM esteve presente no local. Uma viatura chegou a ser atingida por disparos.

Atualização: A PM informou que está ocorrendo, no início da noite desta quinta-feira (25), um reforço de policiamento na região de Andorinhas/ Itararé, em reposta aos acontecimentos recentes.

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Segundo Ramalho, desde o mês de abril deste ano já foram detidas 215 pessoas no Bairro da Penha e houve a apreensão de 24 armas de fogo, dentre elas pistolas e submetralhadoras. "Nós estamos acompanhando os fatos que estão ocorrendo desde a madrugada de hoje (25) em Andorinhas e Itararé. As armas apreendidas mostram o poder de fogo desses criminosos, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes", afirmou.

Para a autoridade, uma questão que deve vir à tona é o debate da importância da família. "Estamos vendo jovens perdendo a vida muito cedo, estão inseridos em um contexto social de famílias totalmente desestruturadas, da questão de educação, da questão religiosa, e a ausência desses parâmetros acaba desaguando na segurança pública. Lamentamos profundamente, queríamos que o dia fosse tranquilo, mas essa guerra do tráfico, por disputas por pontos de venda de entorpecentes, e rivalidades pessoais entre ligados ao tráfico, têm trazido esses problemas para as comunidades. Continuaremos atuando, com operações fortes, para prender estes indivíduos e trazer tranquilidade às pessoas honestas, dignas e trabalhadoras que residem nestes locais", disse.

ENTENDA O CASO

De acordo com a PM, o Ciodes recebeu a informação de que indivíduos em uma motocicleta teriam passado atirando no bairro Itararé, em Vitória, onde uma pessoa foi atingida e socorrida por populares. Além disso, houve também um indivíduo baleado na Praça de Itararé. Militares realizaram buscas na tentativa de deter os suspeitos e, no bairro Andorinhas, as equipes policiais se depararam com os indivíduos. Durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado, sendo socorrido pelo Samu. A viatura foi alvejada e uma motocicleta apreendida. Dois atingidos foram levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência e um para o Cias.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

VIATURA DA PM É ALVO DE DISPAROS

De acordo com informações do G1 ES, uma viatura da Polícia Militar foi alvo de vários disparos no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (25). Nenhum militar ficou ferido. Os disparos contra a viatura aconteceram quando a Polícia Militar foi até a região para reforçar a segurança após a morte de um adolescente. O crime aconteceu durante a madrugada e, segundo a Polícia Civil, o menor, de 16 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A família do rapaz confirmou para os militares que ele estava vendendo drogas perto de uma praça quando um carro passou e os ocupantes atiraram contra ele.