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Apreensão da PM

Apontado como gerente do tráfico é preso no Morro do Quiabo em Cariacica

Mais de 300 buchas de maconha, dois pedaços da droga, 70 pinos de cocaína e outros materiais foram apreendidos pela polícia com o rapaz, de 21 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 08:31

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 08:31

Apreensão de armas e drogas em Cariacica
Apreensão de armas e drogas em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Pistola, munição, mais de 300 buchas de maconha, dois pedaços da droga, 70 pinos de cocaína e outros materiais. Tudo isso foi encontrado pela Polícia Militar, na noite desta terça-feira (23 ), com um homem de 21 anos. Segundo a polícia em entrevista à TV Gazeta, o rapaz é gerente do tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica.
De acordo com a polícia, o suspeito foi preso por volta das 19 horas, quando policiais da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina em um beco, próximo ao ponto final do Morro do Quiabo.
"Nós estávamos em incursão no Morro do Quiabo, quando o rapaz chegou a bordo de uma moto preta. Ele aparentou nervosismo quando viu a guarnição, nós tivemos a fundada suspeita e fizemos a voz de parada", contou o Cabo Coutinho, da PM.
O rapaz foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. "Ele é um braço armado da facção no Morro do Quiabo, onde ocorrem vários crimes e homicídios e ele pode estar envolvido também. A gente tem informação dele ser um dos gerentes do tráfico na região, já foi preso outras vezes", afirmou o Cabo Coutinho, da PM.
Com informações da TV Gazeta

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