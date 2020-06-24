Apontado como gerente do tráfico é preso no Morro do Quiabo em Cariacica

Apreensão de armas e drogas em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Pistola, munição, mais de 300 buchas de maconha, dois pedaços da droga, 70 pinos de cocaína e outros materiais. Tudo isso foi encontrado pela Polícia Militar, na noite desta terça-feira (23 ), com um homem de 21 anos. Segundo a polícia em entrevista à TV Gazeta, o rapaz é gerente do tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica

De acordo com a polícia, o suspeito foi preso por volta das 19 horas, quando policiais da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina em um beco, próximo ao ponto final do Morro do Quiabo.

"Nós estávamos em incursão no Morro do Quiabo, quando o rapaz chegou a bordo de uma moto preta. Ele aparentou nervosismo quando viu a guarnição, nós tivemos a fundada suspeita e fizemos a voz de parada", contou o Cabo Coutinho, da PM.

O rapaz foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. "Ele é um braço armado da facção no Morro do Quiabo, onde ocorrem vários crimes e homicídios e ele pode estar envolvido também. A gente tem informação dele ser um dos gerentes do tráfico na região, já foi preso outras vezes", afirmou o Cabo Coutinho, da PM.