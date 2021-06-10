Menina era mantida trancada em quarto Crédito: Divulgação | Conselho Tutelar

Uma adolescente de 14 anos que vivia trancada em um quarto de uma casa em Guaçuí , na Região do Caparaó capixaba, foi resgatada na tarde da última segunda-feira (7) pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar do município. A menina fazia necessidades em um balde e bebia água de uma garrafa deixada no cômodo.

A coordenadora do Conselho Tutelar de Guaçuí, Maria Emília Costa, diz que a menina foi encontrada nutrida, mas em condições precárias de higiene e isolada de convívio. “A menina é autista e possui deficiência intelectual. A comida era servida na beira da porta e depois o quarto era trancado. A mãe contou que não entendia aquilo como maus-tratos. Disse que não tinha controle sobre a menina e que a adolescente era mantida presa há pelo menos dois anos”, contou a conselheira.

Your browser does not support the audio element. Adolescente é mantida em cárcere privado por dois anos em Guaçuí

Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, no quarto havia uma cama com um colchão sujo, um balde com urina e fezes e uma garrafa de água. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Polícia Militar também foram acionados. A menina não apresentava sinais de agressões físicas, mas foi encaminhada para exame de lesão corporal.

Durante a abordagem, estavam na casa a mãe da adolescente com uma criança de apenas três meses, o enteado de 12 anos e uma menina de três. O menino também confirmou à Polícia Militar que a vítima não saía do quarto e quem levava alimentação durante o dia era a madrasta dele, mãe da adolescente. O pai não foi encontrado. Já a mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Alegre

A adolescente está sob os cuidados da família paterna, em outro município. Os conselhos tutelares das duas cidades estão em cooperação para cuidar do caso.

"As pessoas têm que confiar e denunciar casos assim, pois o sigilo é mantido. Não podemos fechar os olhos, nossos ouvidos e deixar crianças sofrerem. Denunciem ao conselho, à polícia" Maria Emília Costa - Coordenadora do Conselho Tutelar de Guaçuí