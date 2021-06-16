Motociclista sem habilitação é preso após atropelamento em Vitória

Um homem de 22 anos que conduzia uma moto foi preso após atropelar um pedestre na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim, em Vitória, e tentar fugir. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (16) e o suspeito foi detido pela Guarda Municipal, uma vez que não possuía carteira de habilitação e a motocicleta estava sem placas. Ele foi levado para a Delegacia Regional da Capital. A identidade dele não foi informada.
Segundo o Inspetor Louzada, da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima era um senhor, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. O nome, a idade e o estado de saúde dele não foram divulgados, mas, a princípio, o homem teria quebrado uma perna. Louzada falou ainda que a motocicleta estava em nome de outra pessoa e não possuía irregularidades.
"Quando a guarnição chegou ao local, havia dois policiais civis no local e o Samu. Segundo o policial civil, o condutor da moto atropelou um senhor e tentou fugir do local. A motocicleta não tinha placa, estava com a 'rabeta' cortada e ele não possuía habilitação. A moto não tinha restrição de furto e roubo, estava em nome de outra pessoa", disse.
Ainda de acordo com Louzada, o suspeito alegou apenas que a vítima teria tentado atravessar a avenida na frente dele. A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde assinou um termo circunstanciado (TC) por dirigir sem habilitação e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. "O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado em Cariacica", concluiu a PC, em nota.
Atualização
17/06/2021 - 10:32
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando o que aconteceu com o motociclista de 22 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória. As informações foram inseridas no texto.