Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Marechal Campos

Motociclista sem habilitação é preso após atropelamento em Vitória

Acidente aconteceu na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim; segundo a Guarda Municipal, a motocicleta não possuía placas e estava em nome de outra pessoa
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 jun 2021 às 19:20

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 19:20

Motocicleta do suspeito estava sem placas e ele não possuía carteira de habilitação
Motocicleta do suspeito estava sem placas e ele não possuía carteira de habilitação Crédito: Divulgação/GMVV
Um homem de 22 anos que conduzia uma moto foi preso após atropelar um pedestre na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim, em Vitória, e tentar fugir. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (16) e o suspeito foi detido pela Guarda Municipal, uma vez que não possuía carteira de habilitação e a motocicleta estava sem placas. Ele foi levado para a Delegacia Regional da Capital. A identidade dele não foi informada.
Segundo o Inspetor Louzada, da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima era um senhor, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. O nome, a idade e o estado de saúde dele não foram divulgados, mas, a princípio, o homem teria quebrado uma perna. Louzada falou ainda que a motocicleta estava em nome de outra pessoa e não possuía irregularidades.

Veja Também

Suspeito de realizar compras com cartões clonados é identificado no ES

"Quando a guarnição chegou ao local, havia dois policiais civis no local e o Samu. Segundo o policial civil, o condutor da moto atropelou um senhor e tentou fugir do local. A motocicleta não tinha placa, estava com a 'rabeta' cortada e ele não possuía habilitação. A moto não tinha restrição de furto e roubo, estava em nome de outra pessoa", disse.
Ainda de acordo com Louzada, o suspeito alegou apenas que a vítima teria tentado atravessar a avenida na frente dele. A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde assinou um termo circunstanciado (TC) por dirigir sem habilitação e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. "O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado em Cariacica", concluiu a PC, em nota.

Atualização

17/06/2021 - 10:32
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando o que aconteceu com o motociclista de 22 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória. As informações foram inseridas no texto.

Veja Também

Suspeito de aplicar golpes em vários Estados é preso em shopping do ES

Taxista pula de carro em movimento para fugir de assalto no ES

Detento morre após briga em cela de prisão de São Domingos do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Grande Vitória guarda municipal motocicleta Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados