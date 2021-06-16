Motociclista sem habilitação é preso após atropelamento em Vitória

"Quando a guarnição chegou ao local, havia dois policiais civis no local e o Samu. Segundo o policial civil, o condutor da moto atropelou um senhor e tentou fugir do local. A motocicleta não tinha placa, estava com a 'rabeta' cortada e ele não possuía habilitação. A moto não tinha restrição de furto e roubo, estava em nome de outra pessoa", disse.