Vídeo mostra momento em que homem é executado no Centro de Vitória

Morte no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No vídeo é possível ver a movimentação de alguns homens quando de repente as pessoas começam a correr. Em seguida, um homem cai no chão e outro, de capacete, efetua disparos contra a cabeça da vítima, que morreu na hora. Duas mulheres, de 62 e 66 anos, também foram atingidas. Elas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, de acordo com a Polícia Militar.

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O QUE DIZ A SEJUS

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem morto nesta quarta-feira já havia passado pelo sistema prisional do Espírito Santo.

"O egresso cumpriu pena no sistema prisional no período de 06/10/2018 a 04/12/2020 pelo crime de tráfico de drogas. Ele também possui passagem por homicídio. A Sejus esclarece que funciona no edifício das Repartições Públicas, no Centro de Vitória, o Escritório Social, que reúne em um mesmo local atendimentos e serviços para dar suporte aos egressos do sistema prisional e para suas famílias em diversas áreas como saúde, qualificação, encaminhamento profissional e atendimento psicossocial. Além disso, no espaço funciona o serviço de apresentação dos egressos à Justiça (Poder Judiciário)", finaliza a nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL