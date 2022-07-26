Motociclista morre em acidente em Viana

Um jovem de 25 anos, identificado como Geovane dos Reis Inocente, morreu após colidir contra a traseira de um caminhão em Marcílio de Noronha, Viana, na tarde desta terça-feira (26). Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível notar que a vítima estava em uma motocicleta preta.
Amigos da vítima conversaram com a reportagem da TV Gazeta, no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, sem gravar entrevista. Eles informaram ao repórter Caíque Verli que Geovane estava indo pegar documentos no trabalho quando sofreu o acidente. Ele seguia na avenida e não conseguiu desviar do caminhão, que estava em uma obra de manutenção da pista.
O jovem, que trabalhava como repositor de supermercado, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu na ambulância.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. "O condutor do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos e a ocorrência segue em andamento", informou a PC por meio de nota, no início da noite desta terça.
Atualização
26/07/2022 - 7:00
A Polícia Civil informou que o motorista do caminhão foi levado à delegacia para esclarecimentos sobre o acidente. O texto foi atualizado.