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Trânsito

Motociclista morre em acidente em Viana

Geovane dos Reis Inocente tinha 25 anos de idade e colidiu contra um caminhão, no bairro Marcílio de Noronha
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 jul 2022 às 17:10

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 17:10

Vítima, de 25 anos, trafegava pela principal avenida do bairro Marcílio de Noronha, nesta terça-feira (26), quando o acidente aconteceu
Vítima ficou caída entre a motocicleta e o caminhão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 25 anos, identificado como Geovane dos Reis Inocente, morreu após colidir contra a traseira de um caminhão em Marcílio de Noronha, Viana, na tarde desta terça-feira (26). Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível notar que a vítima estava em uma motocicleta preta.
Amigos da vítima conversaram com a reportagem da TV Gazeta, no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, sem gravar entrevista. Eles informaram ao repórter Caíque Verli que Geovane estava indo pegar documentos no trabalho quando sofreu o acidente. Ele seguia na avenida e não conseguiu desviar do caminhão, que estava em uma obra de manutenção da pista.
O jovem, que trabalhava como repositor de supermercado, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu na ambulância.
Geovane dos Reis Inocente tinha 25 anos de idade e colidiu contra um caminhão, no bairro Marcílio de Noronha, nesta terça-feira (26)
Geovane dos Reis Inocente morto após acidente em Viana Crédito: Redes Sociais
A perícia da Polícia Civil esteve no local. "O condutor do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos e a ocorrência segue em andamento", informou a PC por meio de nota, no início da noite desta terça.

Atualização

26/07/2022 - 7:00
A Polícia Civil informou que o motorista do caminhão foi levado à delegacia para esclarecimentos sobre o acidente. O texto foi atualizado.

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