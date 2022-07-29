O Hospital Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, agora faz parte da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A unidade já atenderá sob nova gestão a partir da próxima segunda-feira (1º).
Com a incorporação, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória passa a contar com três hospitais próprios em sua rede.
Santa Casa de Vitória assumirá gestão do Hospital de Domingos Martins
Após passar por uma crise financeira que se estendeu pelos últimos anos, o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, no final de 2021, recebeu propostas tanto para administração quanto para aquisição do hospital por parte de outras redes de saúde.
“Formalizamos uma proposta e demos ciência aos órgãos envolvidos. Nossa proposta foi aprovada pela gestão do Hospital Arthur Gerhardt como a melhor opção para a instituição. Em seguida, iniciamos o processo de incorporação”, explicou Fabrício Gaeede, diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
A provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues D’Ávila, detalhou como serão os primeiros passos da nova administração: “Inicialmente, é necessário fazer uma análise da real situação do hospital. Os contratos, as dívidas, a estrutura física, as melhorias mais urgentes. São dados fundamentais para nortear as nossas ações futuras”.
A região com potencial de crescimento e o perfil dos pacientes atendidos no local são pontos vistos como importantes pela Santa Casa de Vitória. A ideia é que, futuramente, alguns serviços de referência que são atualmente realizados na Capital, também estejam disponíveis para a Região Serrana, evitando que os pacientes dessas localidades precisem se deslocar até Vitória em busca de tratamento especializado.