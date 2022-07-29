Nova gestão foi anunciada nesta sexta-feira (29) Crédito: Divulgação

Com a incorporação, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória passa a contar com três hospitais próprios em sua rede.

Your browser does not support the audio element. Santa Casa de Vitória assumirá gestão do Hospital de Domingos Martins

Após passar por uma crise financeira que se estendeu pelos últimos anos, o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, no final de 2021, recebeu propostas tanto para administração quanto para aquisição do hospital por parte de outras redes de saúde.

“Formalizamos uma proposta e demos ciência aos órgãos envolvidos. Nossa proposta foi aprovada pela gestão do Hospital Arthur Gerhardt como a melhor opção para a instituição. Em seguida, iniciamos o processo de incorporação”, explicou Fabrício Gaeede, diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

A provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues D’Ávila, detalhou como serão os primeiros passos da nova administração: “Inicialmente, é necessário fazer uma análise da real situação do hospital. Os contratos, as dívidas, a estrutura física, as melhorias mais urgentes. São dados fundamentais para nortear as nossas ações futuras”.