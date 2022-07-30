Obra de ciclovia na Rio Branco: retirada de árvores revolta moradores

Retirada de árvores em obra de ciclovia na Rio Branco revolta moradores em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma moradora da região informou que estariam sendo removidas antigas castanheiras na avenida. "Neste sábado, uma grande tristeza para os moradores da Praia do Canto: estão derrubando as castanheiras da avenida Rio Branco. É inacreditável. Essas castanheiras são tão ou mais antigas que as da avenida Saturnino de Brito, que foram salvas na época da obra de aterro das antigas praias Comprida e do Canto", disse Cintia Neves.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória explicou, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), que, conforme previsto no projeto de construção da ciclovia na Avenida Rio Branco, está efetuando a remoção de poucas árvores com a devida compensação (plantio de outras). "Na foto apontada, uma árvore está sendo removida e a outra, mais alta, está tendo a sua copa aparada", informou a pasta, em nota.