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Em Vitória

Obra de ciclovia na Rio Branco: retirada de árvores revolta moradores

Segundo a prefeitura, está prevista no projeto de construção da ciclovia na avenida a remoção de poucas árvores, com o plantio de outras para compensar a retirada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2022 às 13:02

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 13:02

Retirada de árvores em obra de ciclovia na Rio Branco revolta moradores em Vitória
Retirada de árvores em obra de ciclovia na Rio Branco revolta moradores em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
As obras de construção de ciclovia e de reurbanização na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória, começaram no último dia 18, e, neste sábado (30), a retirada de árvores realizada pela prefeitura deixou moradores contrariados. Segundo eles, a administração havia informado que manteria toda a arborização na via.

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Uma moradora da região informou que estariam sendo removidas antigas castanheiras na avenida. "Neste sábado, uma grande tristeza para os moradores da Praia do Canto: estão derrubando as castanheiras da avenida Rio Branco. É inacreditável. Essas castanheiras são tão ou mais antigas que as da avenida Saturnino de Brito, que foram salvas na época da obra de aterro das antigas praias Comprida e do Canto", disse Cintia Neves.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória explicou, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), que, conforme previsto no projeto de construção da ciclovia na Avenida Rio Branco, está efetuando a remoção de poucas árvores com a devida compensação (plantio de outras). "Na foto apontada, uma árvore está sendo removida e a outra, mais alta, está tendo a sua copa aparada", informou a pasta, em nota.
Já Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação ressaltou que a ciclovia terá 4,5 metros de largura. Nos pontos onde houver árvore, a faixa terá, no mínimo, 1,20 m, em cada sentido. A Sedec reforçou que o projeto foi amplamente debatido com a comunidade e aprovado em audiência pública.

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