Capoeirista mineiro radicado em Vila Velha morre em acidente nos EUA

"Ele saiu para fazer algo do seguro dele de carro. Na volta, ele estava em uma Harley-Davidson e colidiu com um Jeep. Ele vinha reto, o Jeep virou na frente dele e ele veio a colidir a cabeça no veículo, imediatamente veio a óbito", informou Gustavo Perpétuo, amigo que morava com a vítima.

"Ele estava em Miami há sete anos, veio para cá em busca de um sonho de lutar. Participou do reality show de luta. Era um apaixonado pela capoeira, mestre de capoeira em Miami com alunos de personal trainer de capoeira e jiu-jítsu. A vida dele aqui era movida a esporte, adrenalina. Ele também tinha especialização em coach de crianças com necessidades como autismo", disse o amigo.