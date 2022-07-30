Capoeirista mineiro radicado em Vila Velha morre em acidente nos EUA

O preparador físico, empresário e capoeirista Gustavo Oliveira Dias, de 40 anos, morreu após um acidente de motocicleta em Miami, na Flórida, Estados Unidos, cidade onde morava há sete anos. Apesar de mineiro, o atleta era radicado em Vila Velha, no Espírito Santo, onde viveu por 10 anos. A colisão aconteceu na noite desta sexta-feira (29).
"Ele saiu para fazer algo do seguro dele de carro. Na volta, ele estava em uma Harley-Davidson e colidiu com um Jeep. Ele vinha reto, o Jeep virou na frente dele e ele veio a colidir a cabeça no veículo, imediatamente veio a óbito", informou Gustavo Perpétuo, amigo que morava com a vítima.
GUSTAVO CHEGOU A PARTICIPAR DE REALITY SHOW DE LUTA
Conhecido como Gustavo "Guru" Dias, o atleta era de Belo Horizonte, mas radicado em Vila Velha. Ele chegou a participar da primeira edição do reality show 'The Fighter', do evento de MMA sul-africano Extreme Fighting Championship (EFC), em 2017.
"Ele estava em Miami há sete anos, veio para cá em busca de um sonho de lutar. Participou do reality show de luta. Era um apaixonado pela capoeira, mestre de capoeira em Miami com alunos de personal trainer de capoeira e jiu-jítsu. A vida dele aqui era movida a esporte, adrenalina. Ele também tinha especialização em coach de crianças com necessidades como autismo", disse o amigo.
Agora, a família precisa viajar para resolver os trâmites de liberação do corpo. De acordo com Gustavo, eles devem chegar aos Estados Unidos neste domingo (31). A previsão é que o corpo seja transferido para o Brasil em 10 dias.