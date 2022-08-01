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Campeão das Américas

Capixaba garante primeiro título internacional de kung fu para o Estado

Rafael 'Sorin' foi o primeiro capixaba a conquistar um título internacional da categoria. Torneio disputado em Brasília com mais de 300 competidores definiu os melhores das Américas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 ago 2022 às 16:27

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:27

Rafael 'Sorin' foi o primeiro capixaba a vencer um torneio internacional de kung fu Crédito: Reprodução / Instagram @rafael.sorin_sanda
O capixaba Rafael Lima Fontoura, 23 anos, natural da capital Vitória, é o mais novo campeão do Pan-americano de Kung Fu. Rafael foi o responsável por trazer o primeiro título internacional da categoria para o Espírito Santo, em competição disputada em Brasília, na última semana. Com mais de 300 atletas competindo, o capixaba se destacou na categoria até 56 kg e ergueu o troféu da 13ª edição do Campeonato Pan-americano de Kun Fu Wushu. 
O caminho para chegar até a conquista foi longo. Ainda em 2019, a Federação Capixaba de Kung Fu (FESKW) foi assumida pela presidente Paula Marciel, que promovia ações para fomentar o esporte e levar cada vez mais atletas capixabas para competições pelo país. Na sequência, Rafael participou do processo seletivo da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu e garantiu vaga no Pan-americano. 
Rafael destaca a dura preparação para o torneio. “Foi uma batalha muito grande. Estava acordando às 5h30 para estar na academia e treinava até 7h30, depois tinha que correr para casa e chegar no trabalho às 8h. Saía do trabalho às 18h e depois disso voltava para a academia e dava aulas até 23 horas”, comentou. Mesmo com a rotina cheia do dia, após dar as aulas Rafael treinava até meia-noite e retornava para casa. 
Para chegar até à conquista, Rafael contou com o apoio de muita gente, e faz questão de agradecer. “Primeiramente agradeço à minha mãe, Maria Aparecida Lima, conhecida como Cida dos Brinquedos, mulher guerreira que trabalha desde os 9 anos. Acredito que mães e pais são os maiores apoiadores e patrocinadores na vida de um jovem. Na vida adulta agradeço aos meus mestres, amigos e a todos que me ajudaram de alguma forma. Recebi apoio de comércios locais e sempre foi algo que me ajudou muito". 

ESPORTE DESVALORIZADO

Mesmo animado com o título, Rafael lamenta a falta de valorização do esporte. “Tenho a sensação de dever cumprido e pronto para a próxima. Ainda assim fico triste por saber que o esporte ainda não é tão valorizado como deveria. Só quem está do nosso lado sabe o que passamos para fazer o máximo e chegar no nível internacional”, analisou.
“Mais importante que chegar no topo, é conseguir se manter lá. Hoje acho que esse vai ser o maior desafio por conta da falta de recursos e valorização do esporte em nosso Estado. Mas faremos o possível para ficarmos entre os melhores do Brasil e da América,” finalizou o campeão.

INÍCIO NAS LUTAS

Nascido e criado na Grande São Pedro, Rafael começou cedo no mundo das lutas. “Logo aos cinco anos comecei no esporte por meio da capoeira. Filho de mãe solteira e com mais quatro irmãos, ainda na infância fui apelidado de Sorin por ter os cabelos parecidos com o ex-jogador argentino Juan Pablo Sorín.”
Aos sete anos, Rafael conheceu o kung fu seguindo os passos dos irmãos mais velhos e do amigo Richardson Lopes, que hoje é campeão brasileiro de kung fu. “Minha principal intenção era aprender a lutar para brigar nas ruas, mas após conhecer a arte marcial chinesa eu me encantei e comecei a aprender as regras e conceitos da disciplina”, contou.

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