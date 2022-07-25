Capixaba conquista seis medalhas no Campeonato Carioca de Natação

Felipe Messias com uma de suas 5 medalhas de ouro conquistadas no Carioca de natação Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

O nadador capixaba Felipe Messias disputou no último final de semana o Campeonato Carioca de Natação e teve participação vitoriosa. Durante o campeonato, Felipe conquistou ao todo seis medalhas individuais, sendo 5 de ouro e 1 de prata, além de quebrar recordes em provas como os 50 metros livre.

Mirando o Campeonato Mundial de Natação, que acontece em Melbourne, na Austrália, o capixaba disputará nos dias 13 a 17 de setembro, uma das competições mais importantes da modalidade no país: o Troféu José Finkel.