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Capixaba conquista seis medalhas no Campeonato Carioca de Natação

Felipe Messias teve participação importante na competição, conquistando 5 medalhas de ouro e 1 de prata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 18:13

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 18:13

Felipe Messias com uma de suas 5 medalhas de ouro conquistadas no Carioca de natação
Felipe Messias com uma de suas 5 medalhas de ouro conquistadas no Carioca de natação Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação
O nadador capixaba Felipe Messias disputou no último final de semana o Campeonato Carioca de Natação e teve participação vitoriosa. Durante o campeonato, Felipe conquistou ao todo seis medalhas individuais, sendo 5 de ouro e 1 de prata, além de quebrar recordes em provas como os 50 metros livre.
Mirando o Campeonato Mundial de Natação, que acontece em Melbourne, na Austrália, o capixaba disputará nos dias 13 a 17 de setembro, uma das competições mais importantes da modalidade no país: o Troféu José Finkel.
"Vamos para uma competição de muito nível técnico e mesmo sabendo das dificuldades acho que podemos superar nosso tempo. O nosso objetivo é trazer uma medalha para o Espírito Santo e conquistar índice para o mundial de natação que acontece em Melboune, Austrália”, afirmou Messias.

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