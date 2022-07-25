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Robô quebra dedo de criança durante partida de xadrez em Moscou

Segundo a federação, o garoto de 7 anos não teria esperado o momento correto de realizar o movimento, o que acabou confundindo a máquina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 15:19

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 15:19

Robô prendeu o dedo da criança de 7 anos enquanto realizava um movimento de xadrez
Robô prendeu o dedo da criança de 7 anos enquanto realizava um movimento de xadrez Crédito: Redes sociais/Divulgação
O torneio aberto de xadrez que aconteceu em Moscou, na Rússia, foi marcado por um incidente. Um robô acabou quebrando o dedo de uma criança de 7 anos enquanto os dois jogavam uma partida. O fato ocorreu na última semana e foi noticiado por veículos de imprensa locais. Um canal do Telegram, chamado ‘Baza’, divulgou o vídeo onde mostra o garoto movimentando a peça do tabuleiro antes da finalização da jogada do robô. Foi quando a máquina acabou prendendo e quebrando o dedo da criança. No momento do ocorrido, quatro adultos correm em direção ao garoto na tentativa de socorrê-lo.
Segundo o Presidente da Federação de Xadrez de Moscou, Sergey Lazarev, a entidade não tem culpa do ocorrido e acredita ser uma falha rara. "O robô foi alugado por nós e é exposto em diversas situações, acompanhado por especialistas, há muito tempo. Aparentemente, os operadores ignoraram algumas falhas", completou o Presidente, afirmando que os operadores deveriam ter mais cuidado com os protocolos para evitar que isso se repita.
Lazarev afirmou que a máquina havia disputado várias partidas anteriormente sem nenhum tipo de falha ou atitude perigosa. "Existem certas regras de segurança, que necessitam serem respeitadas. A criança fez um movimento e depois disso é necessário dar tempo para o robô responder, mas o menino se apressou e o robô o agarrou", comentou.
O executivo contou que a criança conseguiu terminar o torneio, mesmo com o dedo enfaixado, auxiliado por voluntários que o ajudavam a executar seus movimentos. Ele afirma que a Federação irá auxiliar a família no que estiver ao alcance.

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