Robô quebra dedo de criança durante partida de xadrez em Moscou

Robô prendeu o dedo da criança de 7 anos enquanto realizava um movimento de xadrez Crédito: Redes sociais/Divulgação

O torneio aberto de xadrez que aconteceu em Moscou, na Rússia, foi marcado por um incidente. Um robô acabou quebrando o dedo de uma criança de 7 anos enquanto os dois jogavam uma partida. O fato ocorreu na última semana e foi noticiado por veículos de imprensa locais. Um canal do Telegram, chamado ‘Baza’, divulgou o vídeo onde mostra o garoto movimentando a peça do tabuleiro antes da finalização da jogada do robô. Foi quando a máquina acabou prendendo e quebrando o dedo da criança. No momento do ocorrido, quatro adultos correm em direção ao garoto na tentativa de socorrê-lo.

Segundo o Presidente da Federação de Xadrez de Moscou, Sergey Lazarev, a entidade não tem culpa do ocorrido e acredita ser uma falha rara. "O robô foi alugado por nós e é exposto em diversas situações, acompanhado por especialistas, há muito tempo. Aparentemente, os operadores ignoraram algumas falhas", completou o Presidente, afirmando que os operadores deveriam ter mais cuidado com os protocolos para evitar que isso se repita.

Lazarev afirmou que a máquina havia disputado várias partidas anteriormente sem nenhum tipo de falha ou atitude perigosa. "Existem certas regras de segurança, que necessitam serem respeitadas. A criança fez um movimento e depois disso é necessário dar tempo para o robô responder, mas o menino se apressou e o robô o agarrou", comentou.