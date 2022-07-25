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Tiro com arco: Brasil conquista bronze em etapa da Copa do Mundo

Marcos D'Almeida e Ana Luiza Caetano superam favoritos sul-coreanos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 jul 2022 às 14:21

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 14:21

Dupla brasileira fez boa campanha, chegando até a semifinal e perdendo para os campeões de Taiwan
Dupla brasileira fez boa campanha, chegando até a semifinal e perdendo para os campeões de Taiwan Crédito: Instagram/Divulgação
O Brasil conquistou, neste domingo (24), a medalha de bronze por equipes mistas da etapa de Medelín, Colômbia, da Copa do Mundo de tiro com arco. A parceria entre Marcos Vinícius D'Almeida e Ana Luiza Caetano venceu, na disputa do terceiro lugar, os sul-coreanos An San e Kim Je Deok, campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio (Japão), no ano passado.
Os brasileiros superam Espanha e Holanda nas fases anteriores, caindo para o Taiwan (que ficou com o título) na semifinal. A equipe da Coreia do Sul, maior força do tiro com arco mundial, foi surpreendida pelos Estados Unidos, que foram vice-campeões em Medelín, no outro confronto, entrando no caminho do Brasil na briga pela medalha de bronze.
Marcos e Ana Luiza não se intimidaram com o favoritismo sul-coreano. Na primeira das quatro parciais, eles anotaram 36 pontos, com uma flecha na marca dos 10 pontos, duas nos 9 e um nos 8, contra três notas 8 e um 10 dos rivais, que somaram 34 pontos, abrindo dois a zero no placar.

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No set seguinte, os asiáticos reagiram e cravaram 38 pontos, com dois 9 e dois 10, mas os brasileiros foram ainda melhores, com três 10, sendo duas flechas perfeitas, no centro do alvo, e um 9. Vitória por 39 a 38 para a dupla do Brasil, que foi a quatro a zero.
An San e Je Deok levaram a melhor na terceira parcial e voltaram para o jogo com uma atuação perfeita: 40 pontos e quatro flechas nos 10 pontos, contra 37 pontos da equipe do Brasil (dois 10, um 9 e um 8). Marcos e Ana Luiza, porém, não sentiram a pressão e foram novamente superiores no quarto e decisivo set, ganhando por 38 a 37 e assegurando o bronze com um seis a dois no placar final.
É a segunda medalha consecutiva de Marcos em Copas do Mundo. Em junho, ele conquistou o ouro individual na etapa de Paris (França), derrotando sete arqueiros, entre eles o próprio Je Deok, na decisão.

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