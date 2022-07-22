Semifinais do Estadual de Beach Soccer agitam o sábado na Praia da Costa

Na segunda partida do dia, às 9h da manhã, Anchieta e Vila Velha reeditam a final de 2021. Agora na semifinal, Anchieta vem com 100% de aproveitamento na competição e com o primeiro lugar geral da fase de grupos. Já Vila Velha ficou com o segundo lugar e vem com a base da equipe vice-campeã no 21º Estadual de Seleções, com adição de Mão, goleiro campeão do Mundo, no gol. Em comparação com o último ano, Anchieta vem em um processo de reformulação, com poucos remanescentes e sem sua principal estrela, Bruno Xavier.