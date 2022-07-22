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Beach Soccer

Semifinais do Estadual de Beach Soccer agitam o sábado na Praia da Costa

22ª edição da competição chega nas disputas finais com as seleções cobiçando o troféu de campeão do estado. Durante todo o sábado (23), Vila Velha vai sediar os jogos que definem as finais e as demais posições nas tabelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2022 às 11:33

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 11:33

Equipes se enfrentam de olho nas vagas da grande final
Equipes se enfrentam de olho nas vagas da grande final Crédito: Laila Pecorari / Fecabes
As semifinais do Campeonato Estadual de Beach Soccer ocorrem neste sábado (23). A partir das 8h da manhã, quatro jogos vão decidir os finalistas da 22º edição do torneio realizado na Praia da Costa.
A primeira partida do dia será entre as primeiras colocadas do grupo B contra a segunda do grupo A, Anchieta e Linhares, respectivamente. Em suas estreias pelo naipe feminino, as seleções vêm de jogos bem distintos. Enquanto a seleção anchietense, já classificada, goleou a já eliminada Vila Velha por 4 a 0, Linhares fez uma disputa direta pela vaga com Cariacica, precisando decidir a classificação nas penalidades. 
Na segunda partida do dia, às 9h da manhã, Anchieta e Vila Velha reeditam a final de 2021. Agora na semifinal, Anchieta vem com 100% de aproveitamento na competição e com o primeiro lugar geral da fase de grupos. Já Vila Velha ficou com o segundo lugar e vem com a base da equipe vice-campeã no 21º Estadual de Seleções, com adição de Mão, goleiro campeão do Mundo, no gol. Em comparação com o último ano, Anchieta vem em um processo de reformulação, com poucos remanescentes e sem sua principal estrela, Bruno Xavier.
Na sequência, às 10h, quem busca a vaga restante na final feminina são as seleções de Vitória e Domingos Martins. A atual campeã vem com o primeiro lugar geral da competição e é favorita para o duelo. Já Domingos Martins tem uma difícil missão: vencer as campeãs estaduais e equipe base campeã brasileira, além de tentar parar o ataque que marcou 32 vezes em 3 partidas somente. Além disso, precisa furar a defesa menos vazada da competição.
A última partida da manhã tem Colatina e Cariacica na busca pela final. Ficando a frente no grupo da morte, Colatina foi bem na fase de grupos tendo 100% de aproveitamento e enfrentou, inclusive, uma disputa de pênaltis contra Vitória, que rendeu uma classificação antecipada para a semifinal. Cariacica conheceu bem as penalidades e o sufoco para ganhar as duas partidas da fase de grupos: uma vencida na prorrogação e outra nos pênaltis, além de uma derrota para Anchieta.

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As finais do sub-17, além das decisões de 3º e 4º lugar do adulto, também ocorrerão no sábado, já na parte da tarde. Às 14h30, ainda pela fase de grupos do sub-17 feminino, o Vila Nova entra em quadra contra o FC Estadual.
Na sequência, Guerreiros da Gurigica e Futuros Craques, de Marataízes, se enfrentam para decidir a terceira e quarta colocação da categoria sub-17. Na sequência, a grande final da categoria tem Rio Novo BS e São Pedro BS se enfrentando para definir o campeão. Vila Nova, recuperando os jogos adiados na fase de grupos, enfrenta América ES no último jogo da fase de grupos do sub 17 feminino
Às 18h, é vez de os adultos definirem os terceiros e quartos colocados. O feminino joga primeiro, entre os perdedores de Anchieta x Linhares e Vitória x Domingos Martins. Na sequência, às 19h, os perdedores de Anchieta x Vila Velha e Colatina x Cariacica disputam a decisão de terceiro e quarto.

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