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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #2: confira as competições do fim de semana 22 a 24/07 no ES

Acompanhe os principais torneios esportivos do Espírito Santo neste fim de semana
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 jul 2022 às 17:48

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 17:48

Confira a Agenda Esportiva exclusiva de A Gazeta e acompanhe as principais competições pelo Estado.

SEXTA (22)

  • 1ª etapa do Circuito Brasileiro Surf de Base
    Local: Praia do Buraco - Ponta da Fruta, Vila Velha.
    Mais de 240 atletas de 15 estados desembarcam em solo capixaba para uma das competições mais importantes da base do surfe nacional. O torneio vai de sexta-feira (22) a domingo (24)

SÁBADO (23)

  • Campeonato Estadual de Vôlei de Quadra - 8h
    Local:     Guarapari
    Jogos do feminino no Complexo Esportivo e jogos do masculino no Ginásio da Escola Polivalente.

  • Semifinal do Campeonato Estadual de Beach Soccer
    Local:     Praia da Costa, Vila Velha
    Anchieta x Linhares (Feminino - 8h)
    Anchieta x Vila Velha (Masculino - 9h)
    Vitória x Domingos Martins (Feminino - 10h)
    Colatina x Cariacica (Masculino - 11h)

  • Semifinal da Copa Espirito Santo
    Vitória x Estrela do Norte (Salvador Costa, Vitória - 15h)

  • Quartas de Final do Capixabão Sub-20
    Serra x C.A Itapemirim (Robertão, Serra - 15h)
    Nova Venécia x Aster (Estádio Municipal Orlando Jose Ferrari, Vila Pavão - 15h)

  • Segunda Fase - Brasileirão Série D
    Real Noroeste x Anápolis (José Olímpio da Rocha, Águia Branca - 15h)

DOMINGO (24)

  • Maratona de Ciclismo em Sooretama
    Largada:     Fundação Bionativa - 9h

  • Quartas de Final do Capixabão Sub-20
    Tupy x Desportiva Ferroviária (Estádio do Ipiranga, Afonso Cláudio -15h)

  • Segunda Fase - Brasileirão Série D
    Nova Venécia x Brasiliense (Zenor Pedrosa, Nova Venécia - 15h)

  • 5ª Rodada - Capixabão Feminino
    Vilavelhense x MDE (Estádio Benedito Pereira, Vila Velha - 15h)
    União x Serra (Campo do Andorinhas, Vitória - 15h)
    Coronel Borges x Prosperidade (Campo do Borjão, Cachoeiro de Itapemirim - 15h)
    São Geraldo x Vila Nova (Campo do São Geraldo, Serra - 15h)

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