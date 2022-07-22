Agenda Esportiva #2: confira as competições do fim de semana 22 a 24/07 no ES

SEXTA (22)
- 1ª etapa do Circuito Brasileiro Surf de Base
Local: Praia do Buraco - Ponta da Fruta, Vila Velha.
Mais de 240 atletas de 15 estados desembarcam em solo capixaba para uma das competições mais importantes da base do surfe nacional. O torneio vai de sexta-feira (22) a domingo (24)
SÁBADO (23)
- Campeonato Estadual de Vôlei de Quadra - 8h
Local: Guarapari
Jogos do feminino no Complexo Esportivo e jogos do masculino no Ginásio da Escola Polivalente.
- Semifinal do Campeonato Estadual de Beach Soccer
Local: Praia da Costa, Vila Velha
Anchieta x Linhares (Feminino - 8h)
Anchieta x Vila Velha (Masculino - 9h)
Vitória x Domingos Martins (Feminino - 10h)
Colatina x Cariacica (Masculino - 11h)
- Semifinal da Copa Espirito Santo
Vitória x Estrela do Norte (Salvador Costa, Vitória - 15h)
- Quartas de Final do Capixabão Sub-20
Serra x C.A Itapemirim (Robertão, Serra - 15h)
Nova Venécia x Aster (Estádio Municipal Orlando Jose Ferrari, Vila Pavão - 15h)
- Segunda Fase - Brasileirão Série D
Real Noroeste x Anápolis (José Olímpio da Rocha, Águia Branca - 15h)
DOMINGO (24)
- Maratona de Ciclismo em Sooretama
Largada: Fundação Bionativa - 9h
- Quartas de Final do Capixabão Sub-20
Tupy x Desportiva Ferroviária (Estádio do Ipiranga, Afonso Cláudio -15h)
- Segunda Fase - Brasileirão Série D
Nova Venécia x Brasiliense (Zenor Pedrosa, Nova Venécia - 15h)
- 5ª Rodada - Capixabão Feminino
Vilavelhense x MDE (Estádio Benedito Pereira, Vila Velha - 15h)
União x Serra (Campo do Andorinhas, Vitória - 15h)
Coronel Borges x Prosperidade (Campo do Borjão, Cachoeiro de Itapemirim - 15h)
São Geraldo x Vila Nova (Campo do São Geraldo, Serra - 15h)