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Tênis

Djokovic é confirmado e Laver Cup terá Big 4 em 'time dos sonhos'

Pela primeira vez na história, os tenistas Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic vão estar juntos na mesma equipe em uma competição oficial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jul 2022 às 10:35

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 10:35

O atleta Novak Djokovic
O atleta Novak Djokovic Crédito: Reprodução/Instagram @djokernole
A quinta edição da Laver Cup, vai acontecer em setembro deste ano, em Londres, reunindo grandes nomes do tênis mundial. A formação do poderoso grupo foi confirmada nesta sexta-feira (22) com a inclusão de Djokovic no torneio, que é disputado por duas equipes: o Time Mundo e o Time Europa. "Estou muito empolgado por me juntar ao Time Europa novamente para a Laver Cup", festejou o tenista da Sérvia.
Com a confirmação de Djokovic, o Time Europa soma agora nada menos que 66 títulos de Grand Slam de simples. O sérvio elevou este número com suas 21 taças, a mais recente conquistada em Wimbledon. Nadal é o recordista, com 22. Federer, afastado do circuito há mais de um ano, soma 20. E Murray levantou três troféus deste nível.
Será a primeira vez que os quatro tenistas jogaram do mesmo lado no circuito. Nadal e Federer já estiveram juntos em duas edições da Laver Cup, até jogando partida de duplas. O mesmo aconteceu com Djokovic e Federer. Mas o trio nunca havia estado junto numa mesma edição. Murray, por sua vez, fará sua estreia na competição.
"É a única competição onde você pode jogar num clima de time com os caras que você geralmente enfrenta no circuito, como o Rafa, o Roger e o Andy, três dos meus maiores rivais da carreira. Será, de fato, um momento único na história do nosso esporte", comentou o sérvio.

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O domínio do quarteto no circuito pode ser atestado pelos números. Os quatro tenistas faturaram 66 dos últimos 76 troféus de Grand Slam em disputa. Em Wimbledon, nenhum outro ficou com o título 2003. No ranking da ATP, somente eles ocuparam o posto de número 1 entre fevereiro de 2004 e fevereiro deste ano.
A edição deste ano da Laver Cup será disputada na Arena O2, em Londres, entre 23 e 25 de setembro.

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