Definidas as finais do 22° Campeonato Estadual de Beach Soccer

Seleções femininas abrem o sábado decisivo Crédito: Laila Pecorari / Fecabes

Linhares e 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer. Os jogos das semifinais de sábado (23) definiram os confrontos para as partidas decisivas do próximo sábado (30). Vitória , no feminino, Vila Velha Colatina , no masculino, fazem as grandes finais do. Os jogos das semifinais de sábado (23) definiram os confrontos para as partidas decisivas do próximo sábado (30).

A primeira semifinal do dia, entre Anchieta e Linhares, ia para prorrogação, empatada em 0 a 0. Mas aos 17 segundos de acabar o terceiro período, Maiara Costa marcou o gol da vitória de Linhares, que se classificou para a final.

Na sequência, Anchieta perdeu a oportunidade de ser pentacampeão consecutivo e de se isolar como maior vencedor do Estadual de Seleções Masculino. Na reedição da final de 2021, melhor para Vila Velha, que venceu por 5 a 4 e se classificou para sua quarta final consecutiva.

Já na outra semifinal feminina, entre Vitória e Domingos Martins, as atuais campeãs deram um show de futebol na goleada aplicada por 7 a 0 sobre a equipe martinense . A seleção da capital chega a mais uma final e permanece na briga pelo bicampeonato estadual.

Para decidir o último finalista, Colatina e Cariacica travaram um duelo de muita intensidade física. Finalizado em 4 a 2, Colatina chega a sua primeira final masculina em 22 anos da competição capixaba.

Na parte da tarde, Anchieta e Domingos Martins decidiram quem ficaria com o terceiro e quarto lugar, vencido por 6 a 3 para a seleção do sul. Já no masculino, Anchieta e Cariacica duelaram e seleção anchietense triunfou por 6 a 3.

SUB 17

Na rodada final do sub 17, Guerreiros da Gurigica e Futuros Craques de Marataízes definiram quem seria a terceira colocada. Melhor para a equipe do Sul, que venceu por 9 a 4.