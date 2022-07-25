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Futebol de Areia

Definidas as finais do 22° Campeonato Estadual de Beach Soccer

Seleções das equipes do norte do Estado e da Grande Vitória foram as melhores até aqui e se enfrentam na grande final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 16:54

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 16:54

Seleções femininas abrem o sábado decisivo
Seleções femininas abrem o sábado decisivo Crédito: Laila Pecorari / Fecabes
Linhares e Vitória, no feminino, Vila Velha e Colatina, no masculino, fazem as grandes finais do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer. Os jogos das semifinais de sábado (23) definiram os confrontos para as partidas decisivas do próximo sábado (30).
A primeira semifinal do dia, entre Anchieta e Linhares, ia para prorrogação, empatada em 0 a 0. Mas aos 17 segundos de acabar o terceiro período, Maiara Costa marcou o gol da vitória de Linhares, que se classificou para a final.
Na sequência, Anchieta perdeu a oportunidade de ser pentacampeão consecutivo e de se isolar como maior vencedor do Estadual de Seleções Masculino. Na reedição da final de 2021, melhor para Vila Velha, que venceu por 5 a 4 e se classificou para sua quarta final consecutiva.
Já na outra semifinal feminina, entre Vitória e Domingos Martins, as atuais campeãs deram um show de futebol na goleada aplicada por 7 a 0 sobre a equipe martinense . A seleção da capital chega a mais uma final e permanece na briga pelo bicampeonato estadual.
Para decidir o último finalista, Colatina e Cariacica travaram um duelo de muita intensidade física. Finalizado em 4 a 2, Colatina chega a sua primeira final masculina em 22 anos da competição capixaba.
Na parte da tarde, Anchieta e Domingos Martins decidiram quem ficaria com o terceiro e quarto lugar, vencido por 6 a 3 para a seleção do sul. Já no masculino, Anchieta e Cariacica duelaram e seleção anchietense triunfou por 6 a 3.

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SUB 17
Na rodada final do sub 17, Guerreiros da Gurigica e Futuros Craques de Marataízes definiram quem seria a terceira colocada. Melhor para a equipe do Sul, que venceu por 9 a 4.
Na final, São Pedro venceu Rio Novo BS, por 9 a 5 e sagrou-se o primeiro campeão do Campeonato SUB 17 do Estadual de Seleções. Com o título, São Pedro venceu todas as competições de base da Federação no ano de 2022.

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