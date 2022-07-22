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Joia Capixaba

Savinho é anunciado por PSV e pode disputar a Liga dos Campeões

Capixaba de São Mateus foi revelado na base do Atlético-MG e foi vendido ao Grupo City em junho deste ano. O atleta chega por empréstimo ao PSV e pode fazer sua estreia em partida que define a participação da equipe na próxima Liga dos Campeões
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 jul 2022 às 13:10

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 13:10

Capixaba Savinho fecha contrato de emprestimo com PSV
Capixaba Savinho fecha contrato de emprestimo com PSV Crédito: Divulgação / PSV
O capixaba Savinho, ex Atlético MG, foi anunciado oficialmente na manhã desta sexta-feira (22) pela equipe holandesa PSV. O jogador formado pela base do clube mineiro foi vendido recentemente ao City Football Group, dono de equipes como Manchester City, Melbourne e Palermo, e chega ao clube de Eindhoven por empréstimo até o fim da temporada 2022/2023.
Natural de São Mateus, no norte do Estado, o capixaba foi inicialmente anunciado pelo Troyes FC, da França. Sávio foi liberado pelo Atlético MG após o clube receber a quantia de 6,5 milhões de euros pelo jogador. Pelo clube francês, o jogador não chegou a fazer sua estreia na Europa, já que os trâmites do empréstimo ao PSV já corriam nos bastidores.
Savinho é a sétima contratação da equipe holandesa sob o comando de Ruud van Nistelrooij. Na manhã desta sexta-feira, o clube divulgou em seu site oficial e nas redes sociais a chegada do brasileiro.
“Esperamos que este seja apenas o começo de uma longa e bem sucedida estadia no PSV”, disse o diretor de futebol do PSV, John de Jong.
“Esta é a primeira vez que ele está fora do Brasil. Acreditamos que ele tem o direito de ter tempo para se ajustar às novas circunstâncias. Estamos convencidos de que ele realizará todo o seu potencial”, finalizou de Jong.
O primeiro desafio de Savinho com a camisa do PSV pode ser contra o Monaco, da França. Os clubes se enfrentam em disputa por vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões 22/23. A nova equipe da ex-joia do Galo está na terceira rodada da classificação e o jogo contra o time francês será o que define quem avança na disputa.

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