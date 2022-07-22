Savinho é anunciado por PSV e pode disputar a Liga dos Campeões

Capixaba Savinho fecha contrato de emprestimo com PSV Crédito: Divulgação / PSV

O capixaba Savinho, ex Atlético MG, foi anunciado oficialmente na manhã desta sexta-feira (22) pela equipe holandesa PSV. O jogador formado pela base do clube mineiro foi vendido recentemente ao City Football Group, dono de equipes como Manchester City, Melbourne e Palermo, e chega ao clube de Eindhoven por empréstimo até o fim da temporada 2022/2023.

Natural de São Mateus , no norte do Estado , o capixaba foi inicialmente anunciado pelo Troyes FC, da França. Sávio foi liberado pelo Atlético MG após o clube receber a quantia de 6,5 milhões de euros pelo jogador. Pelo clube francês, o jogador não chegou a fazer sua estreia na Europa, já que os trâmites do empréstimo ao PSV já corriam nos bastidores.

Savinho é a sétima contratação da equipe holandesa sob o comando de Ruud van Nistelrooij. Na manhã desta sexta-feira, o clube divulgou em seu site oficial e nas redes sociais a chegada do brasileiro.

“Esperamos que este seja apenas o começo de uma longa e bem sucedida estadia no PSV”, disse o diretor de futebol do PSV, John de Jong.

“Esta é a primeira vez que ele está fora do Brasil. Acreditamos que ele tem o direito de ter tempo para se ajustar às novas circunstâncias. Estamos convencidos de que ele realizará todo o seu potencial”, finalizou de Jong.