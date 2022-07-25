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Show do craque

Com dois gols de Neymar, PSG goleia o Gamba Osaka e encerra preparação

Time francês encerra pré-temporada no Japão com goleada de 6 a 2. Primeiro compromisso da temporada é contra o Nantes, pela Supercopa da França
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2022 às 13:50

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 13:50

PSG investiu pesado no elenco e espera conquistar títulos essa temporada
PSG investiu pesado no elenco e espera conquistar títulos essa temporada Crédito: PSG/Divulgação
Fazendo seu último jogo na pré-temporada na manhã desta segunda-feira (25), o PSG goleou o Gamba Osaka, por 6 a 2, no Panasonic Stadium, no Japão. O placar foi construído com gols de Neymar (duas vezes), Messi, Mbappé, Nuno Mendes e Sarabia para os franceses. Kurokawa e Yamami descontaram para os japoneses.
Agora, o PSG encerra a sua turnê pelo Japão e se prepara para o início da temporada. O primeiro compromisso oficial da equipe francesa será no próximo domingo (31), diante do Nantes, pela Supercopa da França. A estreia na Ligue 1 será no dia 6 de agosto, contra o Clermont.

O JOGO

Mesmo com o começo oficial da temporada próximo, Christophe Galtier mandou a campo um PSG sem o trio de ataque completo. Assim, a escalação inicial foi: Donnarumma; Marquinhos, Kimpembe e Sergio Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha e Nuno Mendes; Sarabia, Messi e Neymar.
Desde os minutos iniciais, o PSG se mostrou dono do jogo e muito agudo nas ações ofensivas. Com bom volume, o time francês deu trabalho ao gol adversário, mas viu Higashiguchi fazer boas defesas.
O primeiro gol veio na sobra de uma das defesas do goleiro. Aos 27, Messi soltou o pé, o arqueiro deu rebote, e Sarabia completou para a rede, abrindo o placar. Um pouco mais tarde, Neymar foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, o brasileiro fez o segundo do PSG.

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Com 2 a 0 a seu favor, o PSG vacilou na defesa aos 34 minutos, e o Gamba Osaka aproveitou a sua principal chegada ao campo de ataque para diminuir. Após defesa de Donnarumma, Kurokawa completou para o gol.
Apesar do desconto do time japonês, o PSG tratou de ampliar a vantagem no placar antes mesmo do intervalo. Nuno Mendes recebeu de Vitinha e fez o terceiro. Pouco depois, Messi deixou o seu após assistência de Neymar e levou o 4 a 1 para os vestiários.
Na volta do intervalo, Messi devolveu a assistência a Neymar. Logo nos primeiros minutos, o argentino deixou o camisa 10 cara a cara com o goleiro para fazer o quinto. Depois do gol, Christophe Galtier promoveu as mudanças na equipe e diminuiu o ritmo do PSG.
Assim como foi na etapa inicial, o Gamba Osaka aproveitou um erro defensivo pelos lados do PSG e fez o seu segundo com Yamami, que completou para o gol o passe de Yanagisawa. A equipe japonesa ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu fazer o terceiro.
Por sua vez, o PSG, que vinha sendo discreto com os reservas, chegou ao sexto já nos minutos finais, com Mbappé. O francês converteu o pênalti sofrido por ele mesmo e fechou a goleada.

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