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Visando a Copa do Catar

Daniel Alves é anunciado no Pumas, do México

Lateral de 39 anos chega ao clube mexicano após ter sido especulado no Athletico Paranaense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2022 às 16:21

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 16:21

Olimpíadas
Daniel Alves vive expectativa de ser convocado para a sua última Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Sem clube desde maio, o lateral-direito Daniel Alves está de casa nova. O Pumas, do México, anunciou a contratação do jogador mais vencedor da história. Com 39 anos, Daniel disputará a Liga MX para se manter em forma e permanecer no radar de Tite, visando a convocação para a Copa do Mundo 2022. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) pelas redes sociais do clube.
A imprensa local informou que o contrato deve ser de 1 ano e a estratégia financeira para pagar os altos vencimentos do jogador deve ser com o clube pagando parte do salário, e o restante viria através do marketing que ele trará com a contratação
O último clube de Daniel foi o Barcelona, onde teve uma curta e tímida passagem, sem o mesmo brilho da primeira, quando ganhou títulos como Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Mundial de Clubes. No Brasil, o lateral/meia atuou no São Paulo e não deixou saudades. Teve saída conturbada após exigir que o clube o liberasse para jogar as Olimpíadas devido à atrasos no pagamento dos salários.

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