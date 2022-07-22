Daniel Alves é anunciado no Pumas, do México

Daniel Alves vive expectativa de ser convocado para a sua última Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Sem clube desde maio, o lateral-direito Daniel Alves está de casa nova. O Pumas, do México, anunciou a contratação do jogador mais vencedor da história. Com 39 anos, Daniel disputará a Liga MX para se manter em forma e permanecer no radar de Tite, visando a convocação para a Copa do Mundo 2022. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) pelas redes sociais do clube.

A imprensa local informou que o contrato deve ser de 1 ano e a estratégia financeira para pagar os altos vencimentos do jogador deve ser com o clube pagando parte do salário, e o restante viria através do marketing que ele trará com a contratação