Luva de Pedreiro busca pertences em antiga casa após briga com ex-empresário

Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial Crédito: Reprodução / Twitter

A ruptura com Allan Jesus significou para Iran de Santana Alves, o Luva de Pedreiro, uma missão de busca de itens pessoais que estavam com o antigo empresário. A lista recuperada teve 34 itens e foi organizada pelos novos responsáveis pela carreira do influenciador. Entre os pertences, tinha, por exemplo, um par de chuteiras dado por Neymar e até o passaporte do influenciador.

Iran esteve no Rio nesta semana, mas a "operação" aconteceu na passagem anterior dele pela cidade, já que precisava de documentos para viajar ao Marrocos com a tarefa de cumprir compromissos publicitários com a Pepsi.

As chuteiras dadas por Neymar não cabem nos pés do influenciador, mas nem por isso ele quis deixá-las para trás. No Rio também estavam outros objetos pessoais dos pais de Iran, Seu Vadinho e Dona Biza. O carregamento foi levado para o Recife, onde a família está morando, em uma casa de frente para a praia.

O influenciador acumulou presentes na construção meteórica da carreira de influenciador. As coisas estavam no Rio porque ele passou a ficar mais tempo na cidade do que na Bahia, onde nasceu, segundo explicou Allan Jesus em entrevistas recentes.

Além do passaporte, uma série de documentos estava com o empresário, como CPF, comprovante de vacinação e um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na parte do vestuário, além de peças mais casuais, diversas camisas de time foram buscadas, como as de Palmeiras, Borussia Dortmund, Sport e Tigres-MEX. Até duas luvas de MMA dadas por Rodrigo Minotauro estavam na relação.

Allan Jesus relatou nos contatos que teve com a imprensa que Luva de Pedreiro e a família estavam morando em uma casa do influenciador Victor Melo. Segundo o agora ex-empresário de Iran, havia uma negociação para fechar um contrato de aluguel. Mas a ruptura entre as partes aconteceu dias antes da assinatura do contrato.

Iran levou Allan Jesus à Justiça e tenta oficializar o rompimento do contrato sem o pagamento de multa - pelo documento, ela foi estipulada em R$ 5,2 milhões. Iran alega que não tinha entendimento ou conhecimento das cláusulas que assinou. Ele também reclamou de descumprimento de promessas por parte de Allan Jesus.