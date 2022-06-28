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Mudança de rumo

Falcão é o novo responsável pela carreira do Luva de Pedreiro

Lenda das quadras decidiu agenciar a carreira do Tiktoker após polêmica com antigo empresário. Amigos que ajudam a gravar os vídeos também serão agenciados do ex-jogador

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 17:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2022 às 17:17
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, teve episódio recente com polêmica envolvendo seu ex-empresário, Allan Jesus Crédito: Henrique Arcoverde/Globo
Falcão, um dos maiores nomes da história do futsal, é o novo responsável pela carreira de Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro. Além disso, o eterno camisa 12 também cuidará dos amigos do influenciador, como o goleiro e o cruzador do Luva -que ajudaram Iran a gravar os vídeos que viralizaram nas redes sociais.
O ex-jogador publicou um texto em suas redes sociais confirmando que foi Iran quem o procurou para ser ajudado no futuro.
"RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa @goleirodoluva @cruzadordoluva e eu também! TODAS as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro! Te apresento pessoas do bem e super profissionais que estarão dia a dia com você e colocará tudo na mesa pra que vocês decidam! Não somos seus donos, não temos cadeira cativa pra nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran "Luva de Pedreiro", será bem-vinda! Seja bem-vindo, da forma e do jeito que VOCÊ DECIDIR! #Gracasadeuspai", escreveu Falcão.

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Falcão deixou bem claro no comunicado que Iran será livre para tomar qualquer tipo de decisão ao lado de sua família.
O Luva de Pedreiro tem mais de 33 milhões de seguidores somando o TikTok, Twitter e o Instagram. Ele quebrou fronteiras e faz sucesso em todos os cantos do mundo.

MUDANÇA DE EMPRESÁRIOS APÓS RELAÇÃO CONTURBADA

Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus tiveram episódios conturbados nas últimas semanas. Durante uma live no Instagram, Iran Ferreira afirmou que faria uma pausa na carreira, e parou de seguir o empresário no dia seguinte.
A polêmica se reforçou após um texto publicado no site Metrópoles revelar que Luva possuía, em duas contas bancárias, saldos com valores em torno de R$ 7.500, considerados irrisórios devido aos seus patrocínios e o alcance de suas contas nas redes sociais.
Como resposta, Allan Jesus disse que as informações eram levianas, e apuradas de maneira seletiva.
Uma reportagem do UOL Esporte da última sexta-feira (24) apontou, a partir de dados obtidos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que o influenciador não possui controle total da empresa criada para gerir sua carreira e os recursos obtidos em contratos de publicidade.
A fatia de Iran Ferreira na Cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SPE LTDA é de 45%, como mostrou o texto, enquanto Allan Jesus e o influenciador Victor Melo, juntos, somam 55% da empresa. Procurado para explicar a divisão da sociedade, Jesus não respondeu.

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