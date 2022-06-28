  • De virada, Brasil perde pra Suécia em amistoso no futebol feminino
Gosto amargo

De virada, Brasil perde pra Suécia em amistoso no futebol feminino

Com a derrota, seleção comandada por Pia Sundhage agora tem duas derrotas seguidas. Suécia mantém série invicta de 28 jogos

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 16:50

Agência FolhaPress

Seleção brasileira saiu na frente no inicio do segundo tempo, mas acabou levando a virada Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Em último amistoso de preparação para a Copa América, o Brasil perdeu, por 3 a 1 para a Suécia, segunda no ranking mundial, nesta terça-feira (28), e não conseguiu quebrar a série invicta da equipe do técnico Kurt Gerhardsson, que agora não perde há 28 jogos. Debinha marcou para o Brasil. Kaneryd, Hurtig, Blackstenius viraram para a Suécia.
Vindo de derrota contra a Dinamarca, por 2 a 1, na semana passada, as brasileiras buscaram o jogo desde o início e fizeram um jogo de igual para igual contra a Suécia no primeiro tempo.
Enquanto as adversárias propuseram uma troca de bolas na defesa e a valorização da posse, o time de Pia Sundhage era mais objetivo, com transições rápidas e contra-ataque, no entanto, os erros de passe voltaram a incomodar.
O Brasil abriu o placar logo no início do segundo tempo, mas depois de alterações promovidas por Kurt Gerhardsson, a equipe de Pia se perdeu em campo e não conseguiu mais criar. A Suécia virou, marcando dois gols em dois minutos, e deu números finais ao marcador no finalzinho da partida.

O duelo de hoje foi o segundo dos dois compromissos preparatórios do Brasil neste mês de junho para a Copa América. A equipe de Pia já havia sido derrotada pela Dinamarca, por 2 a 1, na semana passada.
O Brasil estreia na Copa América contra a Argentina, no próximo dia 9. A competição, realizada na Colômbia, termina no dia 30 de julho.
O Brasil está no Grupo B do torneio, junto de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. Na outra chave estão Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Os três primeiros colocados na competição se classificam direto para a Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia.
Enquanto o jogo serviu como preparação brasileira para a Copa América, a Suécia usou o duelo de hoje para ajustar os últimos detalhes para a Eurocopa.

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

SUÉCIA - Lindahl, Glas, Ilestedt, Ericsson, Andersson, Björn (Bennison), Angeldal (Seger), Asllani (Blackstenius), Jakobsson (Kaneryd), Hurtig (Blomqvist), Rolfö (Schough), T.: Kurt Gerhardsson.
BRASIL - Lorena, Fê Palermo (Letícia Santos), Rafaelle (Kathellen), Tainara, Tamires, Angelina, Luana (Duda Santos), Adriana (Geyse), Ary Borges (Bia Zaneratto), Kerolin (Gabi Portilho), Debinha. T.: Pia Sundhage

FICHA TÉCNICA

Estádio: Estádio Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia
Gols: Debinha (4 minutos do 2º tempo), Kaneryd (19 minutos do 2º tempo), Hurtig (21 minutos do 2º tempo), Blackstenius (43 minutos do 2º tempo). 
Cartões: Debinha (Brasil)

