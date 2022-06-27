Vasco e 777 assinam contratos por acordo de R$700 milhões

Clube carioca assinou contratos de R$ 700 milhões com a empresa americana Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG

O Vasco anunciou nesta segunda-feira, 27, a conclusão da assinatura de contratos do acordo com a 777 Partners pela compra de 70% da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube por R$ 700 milhões e a assunção de suas dívidas em até R$ 700 milhões. Agora, a oferta segue para a Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo para avaliação.

"Os membros da Comissão terão acesso a todos os contratos, devendo observar as regras de confidencialidade. Já havíamos avançado na análise do Memorando de Entendimentos e agora vamos trabalhar duro para concluir o relatório para que o Vasco se beneficie logo do acordo", disse Roberto Duque-Estrada, presidente da Comissão.

Segundo o Vasco, os documentos finalizados abordam o contrato de investimentos, acordo de acionistas, instrumento de cessão das ações, cartas de garantias, licenciamento de marcas, cessão e investimentos em centros de treinamento, aluguel de São Januário, entre outros assuntos.

Agora, a Comissão terá 15 dias, prorrogáveis por mais dez, para análise favorável ou não à venda da SAF à 777. O parecer será votado pelo Conselho Deliberativo, sendo levado em última instância para a votação dos sócios em Assembleia Geral Extraordinária.

Vale ressaltar que a 777 assumiu o compromisso de investir R$ 120 milhões logo após a aprovação. Com isso, existe a possibilidade da equipe carioca buscar reforços na janela de transferências do meio, que vai de 18 de julho até 15 de agosto