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Problema antes de decisão

Flamengo tem surto de Covid-19 antes de viagem para Colômbia

Clube carioca tem oito desfalques confirmados por infecção ao vírus até o momento. Lista de relacionados ainda não foi divulgada

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2022 às 17:56
Flamengo conquistou vitória com boa dose de tranquilidade no Maracanã
Flamengo vive drama antes de partida decisiva na Copa Libertadores Crédito: Alexandre Vidal /Flamengo
Antes da viagem para a Colômbia, onde enfrenta o Tolima pelas quartas de final da Libertadores, o Flamengo teve 8 desfalques importantes por conta de um surto de Covid-19. Até o momento, os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, e o volante Willian Arão positivaram para o vírus.
Além desses, o goleiro Kauã e o meia Matheus França, que foram chamados de última hora para repor as perdas, tiveram que descer do avião, que já iria decolar, pois também haviam testado positivo.
Antes de embarcar para a Colômbia, o Flamengo irá realizar novos testes nos atletas que positivadas. O clube ainda não se manifestou de forma oficial sobre o surto e nem divulgou a lista de relacionados para o jogo.
Para a partida, o técnico Dorival Júnior também não poderá contar com João Gomes, suspenso, e Bruno Henrique, lesionado. O confronto acontece na próxima quarta (29), às 21h30.

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