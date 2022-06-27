Flamengo tem surto de Covid-19 antes de viagem para Colômbia

Flamengo vive drama antes de partida decisiva na Copa Libertadores Crédito: Alexandre Vidal /Flamengo

Antes da viagem para a Colômbia, onde enfrenta o Tolima pelas quartas de final da Libertadores , o Flamengo teve 8 desfalques importantes por conta de um surto de Covid-19 . Até o momento, os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, e o volante Willian Arão positivaram para o vírus.

Além desses, o goleiro Kauã e o meia Matheus França, que foram chamados de última hora para repor as perdas, tiveram que descer do avião, que já iria decolar, pois também haviam testado positivo.

Antes de embarcar para a Colômbia, o Flamengo irá realizar novos testes nos atletas que positivadas. O clube ainda não se manifestou de forma oficial sobre o surto e nem divulgou a lista de relacionados para o jogo.