Prioridade de Raphinha é o Barcelona mesmo com interesse do Arsenal

Raphinha tem proposta do inglês Arsenal, mas seu interesse maior é jogar no futebol espanhol Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Raphinha, do Leeds e da seleção brasileira, decidiu esperar o Barcelona mesmo com a proposta do Arsenal na mesa. A informação é do jornal espanhol Sport.

De acordo com o portal de notícias, o jogador se encontrou com seu empresário, o ex-jogador Deco, em Ibiza, e tomou a decisão de esperar as negociações com o clube espanhol.

O desejo do atleta é jogar no futebol espanhol, e ele vai pedir ao Leeds para que abaixe a pedida para vendê-lo.

Raphinha e Deco estão impacientes com o clube catalão porque eles têm uma oferta muito boa do Arsenal em mãos - que também já encaminhou a contratação do atacante Gabriel Jesus por 45 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões na cotação atual).

A ideia do staff de Raphinha, e do Barcelona, é que ele seja vendido por no máximo 50 milhões de euros (R$ 276 milhões).

Desde 2020 no Leeds, Raphinha está vinculado ao clube até junho de 2024. No total, ele disputou 66 jogos pela equipe, anotando 17 gols e 11 assistências. As boas atuações garantiram vaga na seleção brasileira, pela qual já balançou as redes três vezes ao longo de nove partidas.

NEYMAR x PSG

Neymar não gostou da entrevista que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deu para o jornal espanhol Marca, onde o dirigente deixou em aberto o futuro do camisa 10 na equipe. De acordo com a RMC Sport - uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva na França - o atacante está aberto a uma saída do clube francês nesta temporada.

Na entrevista em questão, o cartola recebeu a seguinte pergunta: "Neymar está dentro do novo projeto?".

E ele respondeu: "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas".

O portal de notícias francês ressalta que uma possível saída de Neymar é muito complicada. A partir do dia 1º de julho seu contrato receberá uma renovação automática até 2027, e poucas equipes no mundo teriam dinheiro para arcar com o alto custo da transferência.

Além disso, tem o fator Copa do Mundo. O jogador não gostaria de se mudar de país no ano que o Mundial será disputado, mas as vaias da torcida ao longo da última temporada também pesam e balançaram o jogador.