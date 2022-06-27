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Mercado da Bola

Prioridade de Raphinha é o Barcelona mesmo com interesse do Arsenal

Além do atacante do Leeds, Neymar também agita os bastidores do mercado europeu após demonstrar insatisfação com presidente do PSG

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 12:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 12:18
Raphinha tem proposta do inglês Arsenal, mas ainda aguarda definição da proposta do Barcelona
Raphinha tem proposta do inglês Arsenal, mas seu interesse maior é jogar no futebol espanhol Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O atacante Raphinha, do Leeds e da seleção brasileira, decidiu esperar o Barcelona mesmo com a proposta do Arsenal na mesa. A informação é do jornal espanhol Sport.
De acordo com o portal de notícias, o jogador se encontrou com seu empresário, o ex-jogador Deco, em Ibiza, e tomou a decisão de esperar as negociações com o clube espanhol.
O desejo do atleta é jogar no futebol espanhol, e ele vai pedir ao Leeds para que abaixe a pedida para vendê-lo.
Raphinha e Deco estão impacientes com o clube catalão porque eles têm uma oferta muito boa do Arsenal em mãos - que também já encaminhou a contratação do atacante Gabriel Jesus por 45 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões na cotação atual).
A ideia do staff de Raphinha, e do Barcelona, é que ele seja vendido por no máximo 50 milhões de euros (R$ 276 milhões).
Desde 2020 no Leeds, Raphinha está vinculado ao clube até junho de 2024. No total, ele disputou 66 jogos pela equipe, anotando 17 gols e 11 assistências. As boas atuações garantiram vaga na seleção brasileira, pela qual já balançou as redes três vezes ao longo de nove partidas.

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NEYMAR x PSG

Neymar não gostou da entrevista que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deu para o jornal espanhol Marca, onde o dirigente deixou em aberto o futuro do camisa 10 na equipe. De acordo com a RMC Sport - uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva na França - o atacante está aberto a uma saída do clube francês nesta temporada.
Na entrevista em questão, o cartola recebeu a seguinte pergunta: "Neymar está dentro do novo projeto?".
E ele respondeu: "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas".
O portal de notícias francês ressalta que uma possível saída de Neymar é muito complicada. A partir do dia 1º de julho seu contrato receberá uma renovação automática até 2027, e poucas equipes no mundo teriam dinheiro para arcar com o alto custo da transferência.
Além disso, tem o fator Copa do Mundo. O jogador não gostaria de se mudar de país no ano que o Mundial será disputado, mas as vaias da torcida ao longo da última temporada também pesam e balançaram o jogador.
Em 2021/22, Neymar teve seu pior ano com a camisa do PSG. Ele atuou em 28 partidas, marcou apenas 13 gols e deu 8 assistências - números bem abaixo para alguém que é uma das estrelas do time.

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