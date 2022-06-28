Suspenso pelo Ceará, Dorival Junior não comanda a equipe na Colômbia

Nesta quarta-feira (29), o Flamengo enfrenta o Tolima, às 21h30, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O time rubro-negro não poderá contar com Dorival Júnior na beira do gramado, e o comando da equipe será com o auxiliar técnico Lucas Silvestre.
O treinador precisa cumprir uma suspensão da Conmebol, visto que foi punido quando treinava o Ceará. Na ocasião, contra o Internacional, Dorival violou o violou o artigo 16.1 (v) do Código Disciplinar, que fala em "conduta antidesportiva contra jogadores e oficiais adversários".
A punição aconteceu pela Sul-Americana, no entanto, o cumprimento da pena vale para as competições da entidade. Além da suspensão de um jogo, Dorival foi multado em US$ 1,5 mil -cerca de R$ 7,8 mil-, que será descontado do Ceará.
Além do treinador, o Flamengo não pode contar com João Gomes por suspensão, Rodrigo Caio que está com tendinite no joelho esquerdo e Bruno Henrique que é será desfalque por conta da lesão multiligamentar no joelho. Há mais sete ausências por conta de Covid: Diego Alves, Kauã, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Willian Arão, Daniel Cabral e Matheus França.