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Caiu!

Turco Mohamed é demitido pelo Atlético-MG após empate com o Cuiabá

Pouco mais de seis meses após ser anunciado como técnico do Galo para a temporada 2022, o argentino não resistiu à pressão pelo futebol ruim apresentado pela equipe alvinegra neste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:58

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:58

Turco contou com o apoio de jogadores diante da pressão da torcida
Turco deixa o Galo com o título do Estadual Mineiro e da Supercopa Crédito: Pedro Souza / Atletico
Turco foi desligado do cargo pela diretoria alvinegra após o empate com o Cuiabá, em 1 a 1, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Brasileiro. A pressão da torcida atleticana pela demissão do treinador estava muito grande nas últimas semanas, principalmente após a eliminação do Atlétco-MG para o Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Mais do que os resultados, afinal de contas foram apenas cinco derrotas em 45 partidas disputas, a cobrança era pela falta de desempenho do futebol, já que o Galo tem um dos elencos mais qualificados do país.
A quantidade de jogos ruins e a dificuldade encontrada diante de adversários mais fracos pesaram contra Turco Mohamed, que é bastante querido pelos jogadores, inclusive é chamado carinhosamente de Tony por todos na Cidade do Galo.
Mas a boa relação com os atletas não foi suficiente para segurar o trabalho, que apesar de ter um aproveitamento de 69%, sempre foi bastante questionado pelas apresentações ruins do time, especialmente no Brasileirão. No total, foram 45 partidas, com 27 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas.
No primeiro semestre, o treinador argentino conquistou dois títulos à frente do futebol alvinegro: Supercopa do Brasil e Campeonato Mineiro.
O Atlético ainda não informou quem vai comandar o time no final de semana, contra o Corinthians, no Mineirão, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileiro.
O clube mineiro também não deu detalhes sobre o desligamento de Turco Mohamed, como valor da rescisão do contrato, que se encerraria em dezembro.

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