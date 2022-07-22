Endrick completa 16 anos e é destaque em jornal espanhol

Os 16 anos completados por Endrick nesta quinta-feira (21) ganharam destaque no jornal 'Sport', da Espanha, com a chamada "O grande dia de Endrick". Isso porque a joia do Palmeiras pode assinar seu primeiro contrato profissional com o clube e, como resultado, se abre para o mercado da bola, que já conta com diversos times europeus de olho na sua chegada.
De acordo com a publicação, uma das equipes "mais felizes" com a data é o Barcelona, que monitora o brasileiro há algum tempo. Entretanto, mesmo com o jogador completando 16 anos, o Barça ou qualquer outro interessado precisará esperar um pouco mais para contar com o futebol do atleta. Endrick só poderá ir de fato para a Europa quando chegar à maioridade, ou seja, daqui dois anos, mas negociações já podem ser abertas com o Palmeiras.
O 'Sport' destaca que a empolgação com uma joia da base no Palmeiras não acontecia desde o surgimento de Gabriel Jesus, que se transferiu para o Manchester City em 2017 e agora está no Arsenal. O jornal também exalta os números de Endrick na base de Palmeiras que "são típicos de um fora de série".
Agora com 16 anos completados, Endrick assina seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras pelos próximos três anos, com uma multa rescisória de R$ 330 milhões. De quebra, poderá estrear na equipe principal. Isso porque, agora o jogador pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro e virar uma opção ao técnico Abel Ferreira, mas o treinador já pregou cautela quanto à utilização do atacante.