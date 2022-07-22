Endrick completa 16 anos e é destaque em jornal espanhol

Os 16 anos completados por Endrick nesta quinta-feira (21) ganharam destaque no jornal 'Sport', da Espanha, com a chamada "O grande dia de Endrick". Isso porque a joia do Palmeiras pode assinar seu primeiro contrato profissional com o clube e, como resultado, se abre para o mercado da bola, que já conta com diversos times europeus de olho na sua chegada.

De acordo com a publicação, uma das equipes "mais felizes" com a data é o Barcelona, que monitora o brasileiro há algum tempo. Entretanto, mesmo com o jogador completando 16 anos, o Barça ou qualquer outro interessado precisará esperar um pouco mais para contar com o futebol do atleta. Endrick só poderá ir de fato para a Europa quando chegar à maioridade, ou seja, daqui dois anos, mas negociações já podem ser abertas com o Palmeiras.