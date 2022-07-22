Renan estava com a CNH suspensa e seguirá detido após depoimento

Zagueiro de 20 anos pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bragantino desde abril deste ano Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O zagueiro Renan, que joga no Red Bull Bragantino emprestado pelo Palmeiras, seguirá detido após prestar depoimento na tarde desta sexta-feira (22) em Bragança Paulista (SP). O jogador se envolveu em um acidente de carro com uma morte nesta manhã.

O UOL Esporte entrou em contato Polícia Civil, que informou que o zagueiro de 20 anos estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada por estourar o limite de pontos. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro após o acidente.

O zagueiro passará no sábado (23) por uma audiência de custódia, que determinará se ele permanecerá detido ou se será liberado mediante pagamento de fiança.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta, por volta das 6h40 (de Brasília), na altura do quilômetro 47 da rodovia Alkindar Monteiro Junqyeira.

Imagens do estado do carro de Renan após o acidente Crédito: Lucas Rangel/TV Vanguarda

A reportagem confirmou que o defensor dirigia um Honda Civic quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente uma motocicleta Honda CG 160. O acidente resultou na morte do motociclista. O jogador saiu ileso.

Dono dos direitos econômicos do jogador, o Palmeiras emitiu uma nota oficial afirmando estar em contato com o Red Bull Bragantino -que reproduziu o mesmo posicionamento.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza".

Renan foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano. O jogador estava no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O zagueiro foi preterido pelo técnico Abel Ferreira na lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, quando a equipe foi derrotada na final para o Chelsea.