Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Renan estava com a CNH suspensa e seguirá detido após depoimento
Mais problemas

Renan estava com a CNH suspensa e seguirá detido após depoimento

Jogador esteve envolvido em acidente de carro com fatalidade na manhã desta sexta-feira (22). O jogador se recusou a fazer o teste do bafômetro e prestou depoimento nesta tarde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2022 às 14:20

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 14:20

Zagueiro de 20 anos pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bragantino desde abril deste ano
Zagueiro de 20 anos pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bragantino desde abril deste ano Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O zagueiro Renan, que joga no Red Bull Bragantino emprestado pelo Palmeiras, seguirá detido após prestar depoimento na tarde desta sexta-feira (22) em Bragança Paulista (SP). O jogador se envolveu em um acidente de carro com uma morte nesta manhã.
O UOL Esporte entrou em contato Polícia Civil, que informou que o zagueiro de 20 anos estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada por estourar o limite de pontos. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro após o acidente.
O zagueiro passará no sábado (23) por uma audiência de custódia, que determinará se ele permanecerá detido ou se será liberado mediante pagamento de fiança.
O acidente aconteceu na manhã desta sexta, por volta das 6h40 (de Brasília), na altura do quilômetro 47 da rodovia Alkindar Monteiro Junqyeira.
Imagens do estado do carro de Renan após o acidente
Imagens do estado do carro de Renan após o acidente Crédito: Lucas Rangel/TV Vanguarda
A reportagem confirmou que o defensor dirigia um Honda Civic quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente uma motocicleta Honda CG 160. O acidente resultou na morte do motociclista. O jogador saiu ileso.
Dono dos direitos econômicos do jogador, o Palmeiras emitiu uma nota oficial afirmando estar em contato com o Red Bull Bragantino -que reproduziu o mesmo posicionamento.
"A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza".
Renan foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano. O jogador estava no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O zagueiro foi preterido pelo técnico Abel Ferreira na lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, quando a equipe foi derrotada na final para o Chelsea.
O contrato de empréstimo do zagueiro com o Red Bull Bragantino termina no fim da temporada. Ele tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2025.

Veja Também

Turco Mohamed é demitido pelo Atlético-MG após empate com o Cuiabá

Savinho é anunciado por PSV e pode disputar a Liga dos Campeões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022
Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados