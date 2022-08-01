Jovem capixaba brilha nas redes sociais com vídeos cômicos no esporte

Levi de Souza, com apenas 17 anos, já acumula mais de 30 milhões de visualizações e 43 mil seguidores nas redes sociais. O jovem capixaba investiu na criação de vídeos cômicos no Instagram e no TikTok ,e vem ganhando cada vez mais admiradores com as gravações.

Em um campo de futebol em Vila Nova de Colares, na Serra , Levi conta com a ajuda dos amigos para gravar seus vídeos. Ao invés de registrar a jogada perfeita, usa o bom humor e uma falsa falta de habilidade para produzir vídeos engraçados.

“Como eu vi que tinha muita gente que só fazia os vídeos acertando tudo, eu tive a ideia de fazer errando, publiquei os primeiros vídeos e vi que nas redes o pessoal estava gostando. Daí eu vi que poderia ser algo que eu poderia investir e continuar gravando assim."

O jovem serrano vive com os pais e com os irmãos em Vila Nova de Colares desde que nasceu, e aos cinco anos começou a jogar futebol, descobrindo uma grande paixão pelo esporte. “Hoje minhas duas maiores inspirações são o Neymar, por conta do drible e a forma como ele joga, e o Endrick da base do Palmeiras. Nos vídeos comentam que a gente se parece e eu passei a admirar o futebol dele”, contou Levi.

“Tive a iniciativa de gravar o primeiro vídeo e como vi que consegui algumas visualizações, chamei meus amigos para ajudar nos próximos. Daí eles se disponibilizaram a me ajudar, e desde então eles tiram um tempo da semana deles e gravam aqui comigo”, complementou.

Levi de Souza Paulina

PERSISTÊNCIA

Rede Gazeta, na edição de 2019. Apesar de a campanha daquele ano não ter sido das melhores, o jogador seguiu jogando por equipes do bairro e também participou de peneiras para jogar em clubes da Grande Vitória. “Fiz algumas peneiras, mas não deu muito certo. Mesmo assim eu continuo tentando e sigo no sonho de passar [nas peneiras] e me tornar jogador profissional. Hoje eu jogo no Nos vídeos, Levi usa o uniforme da equipe de Feu Rosa, time que participou da Taça EDP das Comunidades , competição promovida em parceria pela EDP, a Central das Comunidades e ana edição de 2019. Apesar de a campanha daquele ano não ter sido das melhores, o jogador seguiu jogando por equipes do bairro e também participou de peneiras para jogar em clubes da Grande Vitória. “Fiz algumas peneiras, mas não deu muito certo. Mesmo assim eu continuo tentando e sigo no sonho de passar [nas peneiras] e me tornar jogador profissional. Hoje eu jogo no Pra Sempre Guerreiros , e também no Santa Mil , na categoria sub-20. Sempre no ataque, é a posição que eu jogo com eles”, contou Levi.

OBJETIVOS

Mesmo se o futebol não der certo, Levi conta que pretende investir nos vídeos e seguir trabalhando com internet. “Meu maior objetivo hoje é continuar com a internet e crescer cada vez mais com os vídeos. Com a visibilidade até aqui eu fechei algumas parcerias, com lojas que me fornecem materiais esportivos e eletrônicos e aí eu faço a divulgação por meio das redes sociais”, contou.