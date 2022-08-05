Piloto capixaba Hugo Cibien volta às pistas na Império Endurance Brasil

Após mais de 50 dias sem competir, o piloto capixaba Hugo Cibien volta às pistas para a disputa da quarta etapa da Império Endurance Brasil 2022.
A terceira etapa da competição aconteceu no dia 18 de junho, em Santa Cruz do Sul, RS. Durante esse período, para manter o corpo em movimento, Cibien enfrentou uma maratona de atividades complementares e treinos. Agora, melhor preparado, ele retoma às pistas para a quarta etapa do campeonato que acontece dia 20 de agosto, no Velo Città, em Mogi Guaçu, São Paulo.
“Para não ficarmos enferrujados fazemos atividades complementares para manter o reflexo e pilotagem em dia. Além de simulador e Kart, a preparação física deve estar em dia, como estúdio todos os dias e fisioterapia duas vezes na semana”, explica o piloto, natural de Vila Velha.
Nesse período sem provas, Cibien procurou faze treinos com o carro para testar coisas novas e afiar a pilotagem. Ele conta que quando possível, as equipes geralmente se organizam como em outras categorias para as sessões de treinos no autódromo que será a próxima corrida. Além disso, a equipe está trabalhando no acerto do carro e se recompondo, pois Beto Ribeiro, que se acidentou na última corrida, piloto do outro carro da equipe, deve ficar fora da competição deste ano para se recuperar das lesões.
Para Cibien as expectativas são muito boas. “A parceria com a equipe Scuderia Chiarelli, que também atua na StockCar, deve melhorar bastante o trabalho de box com o carro”, conta o piloto.