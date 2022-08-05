Piloto capixaba Hugo Cibien volta às pistas na Império Endurance Brasil

Nesse período sem provas, Cibien procurou faze treinos com o carro para testar coisas novas e afiar a pilotagem. Ele conta que quando possível, as equipes geralmente se organizam como em outras categorias para as sessões de treinos no autódromo que será a próxima corrida. Além disso, a equipe está trabalhando no acerto do carro e se recompondo, pois Beto Ribeiro, que se acidentou na última corrida, piloto do outro carro da equipe, deve ficar fora da competição deste ano para se recuperar das lesões.