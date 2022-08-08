Com o capixaba Didi na lista, Seleção Brasileira de basquete é pré-convocada

O capixaba Didi Louzada, de 23 anos, foi pré-convocado para a Seleção Brasileira de basquete. O atleta irá disputar a próxima janela das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023, em 25 e 29 de agosto, contra Porto Rico e México, e a AmeriCup 2022, em setembro, em Recife (PE).
Recentemente, Didi foi campeão da Summer League NBA com o Portland Trail Blazers. O capixaba se tornou o terceiro brasileiro a erguer o troféu da Liga de Verão da competição americana.
O técnico Gustavo de Conti pré-convocou 25 jogadores para as competições. A lista definitiva dos atletas que se apresentam para os treinos, no dia 14 de agosto, será apresentada nos próximos dias pela comissão técnica da Seleção. Os treinos serão realizados no bairro Pinheiros, em São Paulo.
O período marca a estreia do Brasil na segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo, onde lidera o Grupo F ao lado dos Estados Unidos, com cinco vitórias e uma derrota. O primeiro jogo será no dia 25, contra Porto Rico, às 21h10, em San Juan, no Coliseo Roberto Clemente. Já no dia 29, o confronto será contra o México, em casa, às 19h30, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na Arena Jaraguá.
Depois, já com a lista final definida, o grupo segue para Recife, para a disputa da AmeriCup, competição que retorna ao Brasil depois de 38 anos, a última edição foi em São Paulo, em 1984. Uruguai e Colômbia completam o grupo do Brasil para a disputa.
CONFIRA A LISTA DA PRÉ-CONVOCAÇÃO
- ARMADORES
Yago Mateus - Ratio Ulm-ALE
Marcelo Huertas - Tenerife-ESP
Rafael Luz - Andorra-ESP
Elinho Corazza - São Paulo
Raul Neto - Cavaliers-EUA
Alexey Borges - Minas Tênis Clube
Scott Machado - Hapoel Eilat-ISR
- ALAS/ARMADORES
Georginho - SESI Franca
Caio Pacheco - Pesaro-ITA
Vitor Benite - Gran Canaria-ESP
- ALAS
Guilherme Deodato - Flamengo
Didi Louzada - Blazers-EUA
Reynan - SESI Franca
Guilherme Santos - Warriors-EUA
Leonardo Meindl - Urban Transyvalnia-ROM
- ALAS/PIVÔS
Gabriel Jaú - Flamengo
Rafael Mineiro - Flamengo
Lucas Dias - SESI Franca
Bruno Caboclo - Celtics E10-EUA
Márcio Santos - SESI Franca
- PIVÔS
Lucas Mariano - SESI Franca
Rafael Hettsheimeir - Flamengo
Tim Soares - Sydney Kings-AUS
Augusto Lima - Unicaja-ESP
Cristiano Felício
- TÉCNICO
Gustavo De Conti - Flamengo