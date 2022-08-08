Seleção de Basquete

Com o capixaba Didi na lista, Seleção Brasileira de basquete é pré-convocada

Além do cachoeirense Didi, 24 atletas brasileiros estão na lista inicial para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023 e da AmeriCup 2022
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 12:56

Didi Louzada, ala do Portland Trail Blazers, é o segundo capixaba a atuar na NBA Crédito: Comunicação/Darwin
O capixaba Didi Louzada, de 23 anos, foi pré-convocado para a Seleção Brasileira de basquete. O atleta irá disputar a próxima janela das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023, em 25 e 29 de agosto, contra Porto Rico e México, e a AmeriCup 2022, em setembro, em Recife (PE).
Recentemente, Didi foi campeão da Summer League NBA com o Portland Trail Blazers. O capixaba se tornou o terceiro brasileiro a erguer o troféu da Liga de Verão da competição americana.
O técnico Gustavo de Conti pré-convocou 25 jogadores para as competições. A lista definitiva dos atletas que se apresentam para os treinos, no dia 14 de agosto, será apresentada nos próximos dias pela comissão técnica da Seleção. Os treinos serão realizados no bairro Pinheiros, em São Paulo.
O período marca a estreia do Brasil na segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo, onde lidera o Grupo F ao lado dos Estados Unidos, com cinco vitórias e uma derrota. O primeiro jogo será no dia 25, contra Porto Rico, às 21h10, em San Juan, no Coliseo Roberto Clemente. Já no dia 29, o confronto será contra o México, em casa, às 19h30, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na Arena Jaraguá.
Depois, já com a lista final definida, o grupo segue para Recife, para a disputa da AmeriCup, competição que retorna ao Brasil depois de 38 anos, a última edição foi em São Paulo, em 1984. Uruguai e Colômbia completam o grupo do Brasil para a disputa.

CONFIRA A LISTA DA PRÉ-CONVOCAÇÃO

  • ARMADORES
    Yago Mateus - Ratio Ulm-ALE
    Marcelo Huertas - Tenerife-ESP
    Rafael Luz - Andorra-ESP
    Elinho Corazza - São Paulo
    Raul Neto - Cavaliers-EUA
    Alexey Borges - Minas Tênis Clube
    Scott Machado - Hapoel Eilat-ISR

  • ALAS/ARMADORES
    Georginho - SESI Franca
    Caio Pacheco - Pesaro-ITA
    Vitor Benite - Gran Canaria-ESP

  • ALAS
    Guilherme Deodato - Flamengo
    Didi Louzada - Blazers-EUA
    Reynan - SESI Franca 
    Guilherme Santos - Warriors-EUA
    Leonardo Meindl - Urban Transyvalnia-ROM

  • ALAS/PIVÔS
    Gabriel Jaú - Flamengo
    Rafael Mineiro - Flamengo
    Lucas Dias - SESI Franca
    Bruno Caboclo - Celtics E10-EUA
    Márcio Santos - SESI Franca

  • PIVÔS
    Lucas Mariano - SESI Franca
    Rafael Hettsheimeir - Flamengo
    Tim Soares - Sydney Kings-AUS
    Augusto Lima - Unicaja-ESP
    Cristiano Felício 

  • TÉCNICO
    Gustavo De Conti - Flamengo

