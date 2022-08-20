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Helen Luz destaca importância do incentivo nas bases do basquete

Campeã mundial está no ES para evento da NBA e participa da programação com jovens e adolescentes da Grande Vitória
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 ago 2022 às 14:46

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 14:46

Helen foi campeã mundial e medalhista olímpica com a Seleção Brasileira de Basquete
Helen foi campeã mundial e medalhista olímpica com a Seleção Brasileira de Basquete Crédito: Reprodução / Instagram @helenluz5
Helen Luz desembarcou no Espírito Santo para participar da programação do jr. NBA Day, evento que reúne crianças e adolescentes no Ginásio do Tancredão, em Vitória, com atividades ligadas à liga americana de basquete.
A campeã mundial com a Seleção Brasileira em 1994, e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, analisou o momento atual do basquete no País. "Acredito que o trabalho nas categorias de base é fundamental para a evolução da modalidade. Isso deve acontecer nas escolas e deve existir oportunidade para os jovens no esporte", avaliou Helen.
A ex-atleta também apontou a necessidade de o esporte ser fomentado nas escolas. “O esporte tem que estar junto com a educação. Então investir e dar acesso aos jovens nas escolas, é a base para pensar em ter uma seleção com bons jogadores.” complementou.
“Ter uma capacitação para professores e treinadores, dar mais oportunidades aos atletas, e uma boa estrutura para a modalidade, é a base para pensarmos em melhores resultados com as seleções”, finalizou Helen em entrevista para A Gazeta.

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