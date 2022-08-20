Helen Luz destaca importância do incentivo nas bases do basquete

Helen Luz desembarcou no Espírito Santo para participar da programação do jr. NBA Day, evento que reúne crianças e adolescentes no Ginásio do Tancredão, em Vitória, com atividades ligadas à liga americana de basquete.
A campeã mundial com a Seleção Brasileira em 1994, e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, analisou o momento atual do basquete no País. "Acredito que o trabalho nas categorias de base é fundamental para a evolução da modalidade. Isso deve acontecer nas escolas e deve existir oportunidade para os jovens no esporte", avaliou Helen.
A ex-atleta também apontou a necessidade de o esporte ser fomentado nas escolas. “O esporte tem que estar junto com a educação. Então investir e dar acesso aos jovens nas escolas, é a base para pensar em ter uma seleção com bons jogadores.” complementou.
“Ter uma capacitação para professores e treinadores, dar mais oportunidades aos atletas, e uma boa estrutura para a modalidade, é a base para pensarmos em melhores resultados com as seleções”, finalizou Helen em entrevista para A Gazeta.