Capixabas conquistam medalha em Mundial de Canoa Havaiana

Equipe Master 40 recebendo a medalha de bronze no Campeonato Mundial Crédito: International Va’a Federation/Divulgação

O Campeonato Mundial de Sprint Va'a aconteceu nos últimos dias 8 a 16 de Agosto, em Londres, e contou com mais de 30 categorias, 22 países e 1.309 competidores. O Brasil conquistou 15 medalhas no torneio (1 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze), tornando esta a melhor participação do país no Mundial. Nos anos anteriores, a delegação brasileira tinha conquistado duas medalhas na Austrália e no Taiti.

O Espírito Santo também teve representantes no campeonato. A equipe Master 40, na categoria V12 Masculino 500 mts, conquistou a medalha de bronze, contando com quatro capixabas na formação: Jefferson Cabral, Carlos Fernando Bolsanello, João Paulo Helal e Wesley Oliveira.Essa foi a primeira conquista de medalha do estado no Mundial de Va'a.

O Presidente da Federação de Canoa Havaiana, Jefferson Cabral, avaliou como muito positiva a participação do Brasil na competição. “Foi excepcional. Primeiro, por conta do número de atletas que participaram, em época de pandemia. Segundo, o Espírito Santo hoje é o segundo maior polo de canoagem do país, atrás apenas de Niterói, e terceiro, o nível técnico dos atletas evoluiu muito esse ano, os números representam isso”.