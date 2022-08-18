Capixaba Alison 'Mamute' retoma parceria com Álvaro e volta a competir

A dupla de vôlei de praia Alison e Álvaro durante jogo das Olímpiadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Alison ‘Mamute’ está recuperado e pronto para voltar às quadras. O capixaba, que se afastou dos campeonatos nos últimos dois meses em razão de uma fascite plantar no pé direito, volta às areias na Praia de Iracema nesta sexta-feira (19) na etapa de Fortaleza, oitava do Circuito Brasileiro com um ‘novo velho parceiro’: Álvaro Filho, com quem reeditará o time que representou o está recuperado e pronto para voltar às quadras. O capixaba, que se afastou dos campeonatos nos últimos dois meses em razão de uma fascite plantar no pé direito, volta às areias na Praia de Iracema nesta sexta-feira (19) na etapa de Fortaleza, oitava do Circuito Brasileiro com um ‘novo velho parceiro’: Álvaro Filho, com quem reeditará o time que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio (a dupla ficou na quinta posição). O ritmo de competição ainda não é o ideal, mas o entrosamento de quem esteve junto do mesmo lado por quase três anos ajuda a compensar.

"Estou me sentindo bem, feliz por poder voltar a jogar sem dores, sem limitação, era algo que estava me incomodando bastante e foi necessário parar para tratar. Ainda não estou no meu ritmo ideal de competição, parte física ainda falta um pouco, claro, mas isso vem com a sequência de jogos e treinamentos", destacou o capixaba.

O convite para retomar a dupla partiu do paraibano Álvaro Filho. "Há duas semanas, o Alvinho ligou me convidando para retomar a dupla para esse segundo semestre do circuito. Foram quase três anos juntos e é um prazer voltar a jogar com ele. Isso conta muito. Já nos conhecemos bem, estamos em outro momento, vamos jogar sem tanta pressão, curtindo cada momento de cada jogo e vamos tentar fazer o nosso melhor" afirmou o ‘Mamute’.

PRINCIPAIS RESULTADOS

No histórico da dupla, além da quinta colocação nas Olimpíadas de Tóquio, conquistas internacionais importantes como o bronze na etapa de Cancún (México) pelo Circuito Mundial 2021, os títulos das etapas de Kuala Lumpur (Malásia) e Espinho (Portugal), os vice-campeonatos dos torneios de Viena (Áustria) e Moscou (Rússia) no Circuito Mundial 2019, além de terem sido campeões da Copa Continental 2019 (Brasília-DF).