Didi comemora retorno à Seleção Brasileira de Basquete

O capixaba Didi Louzada comemorou seu retorno à Seleção Brasileira de basquete. O ala do Portland Trail Blazers é um dos convocados do treinador Gustavo de Conti para a disputa das janelas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2023, que serão realizadas na quinta-feira (25) e na segunda-feira (29), e da AmeriCup 2022, que acontece no mês de setembro, em Recife (PE).
Em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), o cachoeirense de 23 anos, falou empolgado sobre o retorno ao elenco da Seleção. “Muito feliz de estar de volta e estar nesse grupo maravilhoso", afirmou o capixaba.
Didi também destacou os próximos desafios com a camisa da Seleção Brasileira. "Temos duas janelas bem importantes, as Eliminatórias para a Copa do mundo e a AmeriCup [...]. A gente vem treinando firme para chegar lá e fazer o melhor da gente", finalizou o atleta.
Nas eliminatórias, o Brasil enfrenta Porto Rico, no dia 25 de agosto, às 21h10, jogando na casa dos adversários. Na sequência recebe o México, jogando no dia 29, às 19h30 em Jaraguá do Sul (SC). A Seleção Brasileira busca uma vaga na Copa do Mundo 2023 será realizada em conjunto por Japão, Filipinas e Indonésia.
Já na AmeriCup, a Seleção viaja para Recife (PE) e encara o Canadá, no dia 2 de setembro, às 20h10. Além dos canadenses, o Brasil tem compromissos contra Uruguai e Colômbia no Grupo A.