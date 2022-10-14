Moda: a terceira peça pode transformar sua produção; veja dicas de como usar Crédito: Karla Furlan/Arquivo Pessoal

Uma das maiores dúvidas por aí é: como montar looks super estilosos, mesmo sendo uma pessoa básica? O fator que mais trava as pessoas de ousarem um pouco mais nas produções é o medo de errar para mais e receber críticas. Junto vem aquela sensação de não ter domínio do que combina com o que, do que é excesso ou não, se as cores conversam ou se tal modelagem aceita aquele tipo de proposta que você pensou.

Então, eu vim aqui te ajudar a perder esse medo na hora de montar seus looks e deixar eles com uma pegada mais estilizada, tornando a sua imagem mais interessante, imponente e decidida. E a terceira peça faz exatamente isso na produção, tirando você da mesmice de usar calça jeans e blusa, deixando sua imagem mais elegante e cheia de estilo.

Quais são as peças que mais fazem esse trabalho?

Blazer

Coletes

Cardigans

Jaqueta

Quimonos

Jaqueta, quimono, blazer e colete são opções de terceira peça Crédito: Karla Furlan/Arquivo Pessoal

Essas peças têm o incrível poder de, rapidamente, transformar uma produção simples, em propostas inspiradoras e cheias de atitude. Além disso, a terceira peça tem a capacidade de equilibrar as proporções do corpo, disfarçando áreas como quadril - tirando a evidência dos culotes - e ombros.

COMO MONTAR LOOKS COM A TERCEIRA PEÇA?

Como montar looks com essa peça-chave, então? Vamos lá. Primeiro quero te tranquilizar e dizer que a terceira peça encaixa em todos os estilos pessoais. Isso quer dizer que o mesmo blazer que você usa de salto para uma reunião de trabalho, você também usa de tênis e shortinho no fim de semana. Confira algumas dicas abaixo:

Sempre que escolher a terceira peça com salto, deixará a produção mais clássica e arrumada

Se optar por usar a mesma peça com tênis ou rasteira, a ideia será de um look arrumado, porém descontraído e estiloso

Trabalhe com as cores. Se você jogou um jeans e uma blusinha branca, aproveite pra mudar totalmente a cara do look, jogando uma terceira peça colorida e vice-versa Dá para montar looks Hi-Lo. Exemplo: use o colete ou o blazer de alfaiataria com o short, tênis ou coturno

Você também pode experimentar uma calça clássica com uma jaqueta despojada, ou um quimono todo fluido.



É importante lembrar quanto ao comprimento das peças. Se ela termina na cintura, o quadril fica em evidência. Sempre indico escolher as peças que terminem depois dessa área, pois isso alonga e afina a silhueta.

Porém, se você é baixinha, cuidado pra não escolher peças muito longas. Se chegar ao meio da coxa, leve na costureira e resolva rapidinho, tá!?

Se optar por usar a mesma peça com tênis ou rasteira, a ideia será de um look arrumado, porém descontraído e estiloso Crédito: Karla Furlan/Arquivo Pessoal

Ah, evite usar as peças que também forem longas com saias midi e vestidos longos. Nesse caso, escolha jaquetinha, casaqueto e blazer que termine na área da cintura.

MAIS DICAS DE COMO USAR A TERCEIRA PEÇA

Por cima de vestidinhos ou macaquinhos curtos

Com jeans

Com calça montaria e bota

Com calças ou shorts de alfaiataria