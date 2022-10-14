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Moda: a terceira peça pode transformar sua produção; veja dicas de como usar

Seja um blazer, um colete ou um quimono, a terceira peça salva você do look básico e ainda traz uma imagem mais imponente e decidida

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:00

Publicado em 

14 out 2022 às 11:00
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda: a terceira peça pode transformar sua produção; veja dicas de como usar
Moda: a terceira peça pode transformar sua produção; veja dicas de como usar Crédito: Karla Furlan/Arquivo Pessoal
Uma das maiores dúvidas por aí é: como montar looks super estilosos, mesmo sendo uma pessoa básica? O fator que mais trava as pessoas de ousarem um pouco mais nas produções é o medo de errar para mais e receber críticas. Junto vem aquela sensação de não ter domínio do que combina com o que, do que é excesso ou não, se as cores conversam ou se tal modelagem aceita aquele tipo de proposta que você pensou.
Então, eu vim aqui te ajudar a perder esse medo na hora de montar seus looks e deixar eles com uma pegada mais estilizada, tornando a sua imagem mais interessante, imponente e decidida. E a terceira peça faz exatamente isso na produção, tirando você da mesmice de usar calça jeans e blusa, deixando sua imagem mais elegante e cheia de estilo.

Quais são as peças que mais fazem esse trabalho?

  • Blazer
  • Coletes
  • Cardigans
  • Jaqueta
  • Quimonos
Moda: a terceira peça pode transformar sua produção; veja dicas de como usar
Jaqueta, quimono, blazer e colete são opções de terceira peça Crédito: Karla Furlan/Arquivo Pessoal
Essas peças têm o incrível poder de, rapidamente, transformar uma produção simples, em propostas inspiradoras e cheias de atitude. Além disso, a terceira peça tem a capacidade de equilibrar as proporções do corpo, disfarçando áreas como quadril - tirando a evidência dos culotes - e ombros.

COMO MONTAR LOOKS COM A TERCEIRA PEÇA?

Como montar looks com essa peça-chave, então? Vamos lá. Primeiro quero te tranquilizar e dizer que a terceira peça encaixa em todos os estilos pessoais. Isso quer dizer que o mesmo blazer que você usa de salto para uma reunião de trabalho, você também usa de tênis e shortinho no fim de semana. Confira algumas dicas abaixo:
  1. Sempre que escolher a terceira peça com salto, deixará a produção mais clássica e arrumada
  2. Se optar por usar a mesma peça com tênis ou rasteira, a ideia será de um look arrumado, porém descontraído e estiloso
  3. Trabalhe com as cores. Se você jogou um jeans e uma blusinha branca, aproveite pra mudar totalmente a cara do look, jogando uma terceira peça colorida e vice-versa
  4. Dá para montar looks Hi-Lo. Exemplo: use o colete ou o blazer de alfaiataria com o short, tênis ou coturno
  5. Você também pode experimentar uma calça clássica com uma jaqueta despojada, ou um quimono todo fluido.
É importante lembrar quanto ao comprimento das peças. Se ela termina na cintura, o quadril fica em evidência. Sempre indico escolher as peças que terminem depois dessa área, pois isso alonga e afina a silhueta.
Porém, se você é baixinha, cuidado pra não escolher peças muito longas. Se chegar ao meio da coxa, leve na costureira e resolva rapidinho, tá!?
Moda: a terceira peça pode transformar sua produção; veja dicas de como usar
Se optar por usar a mesma peça com tênis ou rasteira, a ideia será de um look arrumado, porém descontraído e estiloso Crédito: Karla Furlan/Arquivo Pessoal
Ah, evite usar as peças que também forem longas com saias midi e vestidos longos. Nesse caso, escolha jaquetinha, casaqueto e blazer que termine na área da cintura.

MAIS DICAS DE COMO USAR A TERCEIRA PEÇA

  • Por cima de vestidinhos ou macaquinhos curtos
  • Com jeans
  • Com calça montaria e bota
  • Com calças ou shorts de alfaiataria
Agora é só colocar a mão na massa, ou melhor na terceira peça. Escolha qual combina mais com seu estilo e comece a ousar mais nas suas produções. Te vejo na próxima semana! Beijinhos .

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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