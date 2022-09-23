Como montar um armário funcional e fácil de achar suas roupas

Guarda-roupas bagunçado dificulta a achar o look certo para sair Crédito: Shutterstock

Já pode pegar um caderninho ou sair dando print nessa tela porque o conteúdo de hoje pode mudar sua vida, hein! Se tem uma coisa que está completamente fora de moda, é um armário abarrotado de roupas e compras compulsivas.

Na maioria das vezes, pessoas que tem um armário assim se irritam na hora de se vestir. Afinal, sempre acham que não tem roupa suficiente, acabam comprando peças novas na intenção de resolver o problema, mas nunca conseguem sentir prazer na hora de se vestir e se frustram com a sensação de nunca conseguir se entender com aquele monte de roupa pendurada.

A tendência mais bacana que você pode aderir, é fazer as pazes com seu guarda-roupa. E eu não estou falando só de organização não, estou falando de construir um armário completo . Que seja fácil de manusear, que seja pratico e cheio de inspirações pro seu dia a dia mega corrido.

COMO É UM ARMÁRIO FUNCIONAL?

Como o próprio nome já diz, esse armário "FUNCIONA" tanto para o corpo quanto para o seu estilo pessoal e até mesmo bolso. As peças desse armário se completam e se conectam. Facilitando a sua vida em questão de tempo e de facilidade na hora de montar sua produção pra sair.

Então vamos lá. Por onde começar a organizar esse armário? Será mesmo que tem jeito de organizar essa bagunça toda? Tem, e eu vim colocar tudo em ordem pra você já começar a praticar.

O guarda-roupas funcional facilita a você encontrar as peças e a reutilizá-las, tornando a moda sustentável Crédito: Shutterstock

MONTANDO SEU ARMÁRIO

Antes de tudo , lembre-se que é um processo. Não é de um dia pro outro que a gente vai colocar tudo em ordem. Mas começar, é tudo que você precisa agora.

1 - TIRE TUDO DO ARMÁRIO E FAÇA UMA TRIAGEM

É hora de desapegar real. Olhe com carinho pra cada peça e analise por quanto tempo ela está ali e porque está. Será um apego emocional ? Ela ainda veste a sua numeração ? Será que a tendência dela já não passou? Você gosta dessa peça ?

Na maioria das vezes, abarrotamos o armário de peças que nem usamos mais. Elas estão ali só ocupando espaço. Pois bem, separe tudo que você realmente usa, das peças que não tem sentido mais algum na sua vida. Isso vai te trazer um alívio que você nem imagina.

Para organizar o guarda-roupas, primeiro você deve retirar as peças que não usa mais Crédito: Shutterstock

2 - FAÇA UMA ANÁLISE CONTÁBIL DAS SUAS PEÇAS

Agora que você deixou o que realmente usa e gosta, é hora de saber o que realmente você tem e o que precisa ter. Em todo armário funcional, as peças giram de forma muito natural. Todas as peças são usadas de maneiras diferentes em vários tipos de produção. Pra isso você precisa ter a quantidade certa de modelagens e cores .

Anote quantas blusas você tem e quais cores. Observe se você tem blusas lisas, neutras e coloridas.

Faça isso com todas as outras peças: calças, shorts, saias...



Se você tem um armário muito estampado, ou com peças cheias de informações, vai ser difícil montar uma diversidade de looks. Então observe como está o equilíbrio entre peças lisas e estampada, além de diferentes modelagens. Exemplo: veja se não tem blusas demais e calças (ou saias) de menos



Analise se você tem peças-chave. Elas são importantes para se montar vários looks. Veja alguns exemplos abaixo:

3ª peça ( Blazer , coletes , quimonos )

Acessórios: cintos (neutro, dourado e colorido)



Calças de alfaiataria



Jeans tradicional e também destroyed



Blusas lisas neutras e coloridas



Um salto nude



Um tênis branco



Uma rasteira



Sandália colorida



Depois de analisar como está o equilíbrio, anote tudo, e veja quais dessas peças você precisa comprar pra ir organizando o armário.

É hora de organizar o guarda-roupas Crédito: Shutterstock

Se você tem blusas demais, dê prioridade às partes debaixo. Se você tem muita estampa, opte por adquirir novas peças lisas. E assim, faça com o "desequilíbrio" de peças que encontrar no seu armário.

NA HORA DA COMPRA: Pare de comprar compulsivamente e emergencialmente. Faça da sua lista uma prioridade e não saia do foco, nem quando ver uma palavrinha chamada "promoção". Invista no que você realmente precisa e não no que você achar lindo por aí.



3 - ORGANIZE AS PEÇAS

Quem não é visto, não é lembrado. Isso acontece no armário também, viu!?

Pare de colocar quatro peças num mesmo cabide

Coloque as modelagens juntas e separe por cor



Desfaça os conjuntinhos

Pendure o máximo de coisas que conseguir



Isso já é um ótimo começo pra te ajudar a se encontrar no seu armário e facilitar sua vida na hora de montar um look.

DICA PLUS Sempre que montar um look e gostar, tire fotos e faça um Álbum no seu telefone chamado : “ lookinhos” , isso vai te salvar muitas vezes , acredite. E quando tiver um tempinho, vai lá no seu armário e crie umas produções, mesmo sem usar. Coloque em cima da cama, e já tire a fotinha. Tenho certeza que quando for se vestir, seu álbum vai ser um sucesso. Quanto mais fizer, mais você vai abrir a mente e criar seus próprios looks, usando várias vezes as mesmas peças.



Em resumo: tire o excesso, faça uma análise, anote, monte sua lista, compre corretamente, tire fotos e organize o armário. Ufa, é isso!

Espero que você coloque a mão na massa por aí e dê um play na organização e na mudança de hábitos. Você vai ver que é transformador ter um armário funcional. Construa devagar, o armário mais legal que você pode ter.